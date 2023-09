Ex-Schalke-Star Burgstaller vor Karriereende? Aussagen lassen tief blicken

Er gehörte beim FC Schalke 04 zu den Publikumslieblingen, warf sich in jedem Spiel immer rein und gab alles für den Revierklub. Die Rede ist von Guido Burgstaller, der dreieinhalb Jahre seine Schuhe für die Königsblauen schnürte.

Danach ging es für Burgstaller zum FC St. Pauli und anschließend in die Heimat zu Rapid Wien. Eine Saison steht der Stürmer noch unter Vertrag. Folgt dann bald mit 35 Jahren das Karriereende? Der Österreicher denkt jedenfalls darüber nach, wie er DER WESTEN verriet.

Ex-Schalke-Star Burgstaller vor Karriereende?

Die Fans des FC Schalke 04 haben ein Tor von Guido Burgstaller besonders in Erinnerung: Es war das Kopfballtor im Derby am 25. November 2017, das gleichzeitig auch die Aufholjagd einleitete. Königsblau holte nämlich einen 0:4-Rückstand noch auf und sicherte sich beim Erzrivalen Borussia Dortmund einen Punkt.

An die Partie und vor allem an seine Schalke-Zeit erinnert sich Burgstaller gerne zurück. „Eine absolut schöne Zeit, die teilweise auch recht erfolgreich war mit der Vizemeisterschaft und der Teilnahme an der Champions League, in der wir die Gruppenphase überstanden haben. Viele Spiele, natürlich ganz besonders das 4:4 gegen den BVB nach 0:4-Rückstand, bleiben für immer in meinem Kopf. Das letzte Jahr war dann leider nicht mehr so berauschend, aber die positiven Erinnerungen überwiegen auf alle Fälle“, erklärt der Stürmer von Rapid Wien im Gespräch mit DER WESTEN.

In seinen dreieinhalb Jahren bei S04 erzielte der Kärntner 32 Tore und bereitete 13 Treffer in 119 Pflichtspielen vor. Jetzt ist Burgstaller 34 Jahre alt. In dem Alter stellen sich viele Fußballer die Frage nach dem Karriereende.

„Geht mir immer wieder durch den Kopf“

Zwar habe der Ex-Schalke-Star diesbezüglich keine Entscheidung getroffen, aber dennoch denke er daran: „Das geht mir immer wieder mal durch den Kopf“, verriet Burgstaller. Sein Vertrag in Wien läuft noch bis zum Saisonende. Im kommenden April wäre er 35 Jahre alt. Ob es tatsächlich seine letzte Saison sein wird?

Hat bei Rapid Wien noch Vertrag bis zum Saisonende: Beendet Ex-Schalke-Star Burgstaller danach seine Karriere? Foto: IMAGO/Eibner Europa

Die Schalker Fans jedenfalls beobachten die Karriere des einstigen Lieblings immer noch sehr. Neben S04 spielte er noch für den 1. FC Nürnberg und den FC St. Pauli, der der kommende Gegner des Revierklubs am Samstag (23. September, 20.30 Uhr) ist.

Wem drückt Burgstaller da dann die Daumen? „Ich war wirklich bei beiden Klubs sehr gerne und halte es hier nach dem Motto ,Der Bessere soll gewinnen‘.“

Das ganze Interview mit Guido Burgstaller gibt es ab Donnerstag (21. September) auf DER WESTEN.