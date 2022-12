FC Schalke 04: Fanliebling vor S04-Wiedersehen mit Liebeserklärung – „Macht mich stolz“

Während der langen WM-Pause und der Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga wird der FC Schalke 04 einige Testspiele absolvieren. Bei einem kommt es zu einem ganz besonderen Wiedersehen.

Am Freitag (9. Dezember) gastiert der FC Schalke 04 bei Rapid Wien. Beim österreichischen Traditionsverein spielt nämlich ein ehemaliger Publikumsliebling der Königsblauen, der seinem Ex-Klub jetzt eine Liebeserklärung macht.

FC Schalke 04: Burgstaller mit Liebeserklärung

Die Rede ist von Guido Burgstaller. Im vergangenen Sommer ist der Österreicher vom FC St. Pauli zurück in seine Heimat zu Rapid Wien gewechselt. Zur Saison 2016/2017 wechselte „Burgi“, wie er liebevoll von den S04-Fans genannt wird, vom 1. FC Nürnberg nach Gelsenkirchen.

In seiner Zeit bei den Schalkern absolvierte der Stürmer 119 Spiele für den Klub und kam dabei auf insgesamt 32 Tore und 13 Vorlagen. Trotz seinem Ruf als „Chancentod“ entwickelte sich der Angreifer zu einem Publikumsliebling im blau-weißen-Trikot und wurde für seine sympathische Art geliebt.

Nun gibt es also ein Testspiel gegen seinen Ex-Klub aus Gelsenkirchen. Die Vorfreude bei den königsblauen Anhängern ist groß. Auch Burgstaller freut sich auf das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein.

S04 „etwas Besonderes“

„Schalke ist wie Rapid ein großer Traditionsverein. Man muss sich bewusst sein, dass es für viele Leute was Besonderes ist und das man als Spieler gewisse Verantwortung hat, dieses Trikot zu tragen“, sagt Burgstaller in einem Video der Wiener. Der Ex-S04-Star machte S04 dann noch eine Liebeserklärung: „Macht extrem Spaß, für so einen Verein spielen zu dürfen. Es ist was Besonderes und macht mich Stolz, das geschafft zu haben. Es war auch immer etwas Besonderes, als Kapitän für so einen Verein aufzulaufen.“

Burgstaller, der zuletzt wegen Achillessehnenproblemen und einem Magendarm-Virus passen musste, ist pünktlich zum Testspiel wieder fit.

Anstoß am Freitag im Allianz Stadion ist um 19 Uhr. Auf YouTube bietet der FC Schalke 04 seinen Fans eine Live-Übertragung an.