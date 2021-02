FC Schalke 04: Verhindert ausgerechnet dieser Ex-S04-Star den Abstieg seines neuen Klubs?

Für den FC Schalke 04 wird es im Kampf gegen den Abstieg immer ungemütlicher.

Währenddessen könnte ausgerechnet ein Ex-Knappe seinen neuen Klub vor dem gleichen Schicksal bewahren.

FC Schalke 04: Verhilft dieser Ex-Schalker seinem Klub zum Klassenerhalt?

Für Guido Burgstaller könnte es derzeit kaum besser laufen. Der Stürmer, der im vergangenen Sommer von Schalke zum FC. St. Pauli gewechselt hatte, scheint seinen Torriecher bei seinem neuen Klub wiedergefunden zu haben.

In den vergangenen vier Partien konnte der Österreicher jeweils ein Tor erzielen. In zwei dieser Spiele bereitete er sogar noch je einen weiteren Treffer vor. Für den Spieler selbst wohl eine große Erleichterung – in zweierlei Hinsicht.

Guido Burgstaller leitete mit seinem Tor in der dritten Minute den Pauli-Sieg über Heidenheim ein. Foto: imago images/kolbert-press

Zum einen lief es für Burgstaller auf Schalke zum Schluss gar nicht mehr. In der Saison 2019/20 konnte er für Blau-Weiß keinen einzigen Bundesligatreffer erzielen, netzte nur beim 5:0 in der ersten Pokalrunde gegen Drochtersen/Assel doppelt. Jetzt trifft er wieder am laufenden Band.

Zum anderen folgt seine derzeitige Hochform direkt auf eine langwierige Verletzung. Nur zwei Spiele nach seinen Sommer-Wechsel zog sich der 31-Jährige eine komplizierte Nierenverletzung zu, die operiert werden musste und ihn langer außer Gefecht setzte. Erst seit Anfang Januar steht Burgstaller wieder regelmäßig auf dem Spielfeld. Aber Burgstaller konnte sofort liefern.

Seine Topform könnte jetzt zum entscheidenden Faktor für den Kiez-Klub im Abstiegskampf werden: Nach dem 4:3-Auswärtssieg in Heidenheim steht St. Pauli derzeit auf Platz 15 der zweiten Liga und damit „über dem Strich“, den Abstiegsplätzen. Derzeit ist Burgstaller mit seinem neuen Klub also auf einem deutlich besseren Weg als sein Ex-Klub. (the)