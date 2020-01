FC Schalke 04: Winter-Transfers? Fans diskutieren hitzig über diese Entscheidung

Sportvorstand Jochen Schneider will mit dem FC Schalke 04 in der Rückrunde wieder durchstarten.

Gelsenkirchen. Die Fans des FC Schalke 04 hatten in der starken königsblauen Hinrunde wenig Grund zu meckern. Nach der verkorksten Vorsaison fand S04 zurück in die Erfolgsspur, überwintert auf dem 5. Tabellenplatz.

Die Defensivarbeit funktionierte bei Schalke deutlich effektiver als in der chaotischen vergangenen Saison. Das Aufbauspiel in der Mittelfeldzentrale wirkte um einiger besser geordnet. Einzig im Sturmzentrum hakte es in der Hinrunde.

FC Schalke 04: Probleme im Sturm

Guido Burgstaller und Mark Uth blieben oft erfolglos, und Ahmed Kutucu wurde nur selten eingesetzt. Für viele Fans stand daher fest: Im Januar wird Schalke sich bestimmt nach einem weiteren Mittelstürmer umschauen, der für das Team von Trainer David Wagner sofort eine große Verstärkung darstellt.

Spekulationen gab es viele. Besonders hartnäckig hielt sich das Gerücht, Schalke wolle Mariano Diaz von Real Madrid ausleihen. Der 26-Jährige kommt im Super-Sturm der „Königlichen“ kaum zum Zug.

Drei Stürmer gehen

Doch statt im Sturm groß aufzurüsten, hat Schalke in der Winterpause eher aussortiert. Uth (1. FC Köln) und Steven Skrzybski (Fortuna Düsseldorf) werden bis Saisonende ausgeliehen, Fabian Reese wechselt zu Holstein Kiel.

Die einzige Neuverpflichtung ist Michael Gregoritsch, der beim FC Augsburg in den vergangenen Monaten nicht mehr berücksichtigt worden war. Ob der Österreicher für Schalke zeitnah die dringend benötigte Verstärkung in der Sturmzentrale darstellt, ist fraglich.

Nur eine Neuverpflichtung

Gregoritsch soll die einzige Neuverpflichtung im Angriff bleiben, meinte S04-Sportvorstand Jochen Schneider, wie die „Ruhr Nachrichten“ und die WAZ berichten. Diese Entscheidung entfacht unter den Schalke-Fans große Diskussionen. Nur zu gerne hätten die Anhänger es gesehen, wenn ein namhafter Angreifer die lahmende S04-Offensive verstärkt hätte.

Doch nun muss Coach Wagner ohne neuen Stürmer-Star in die Rückrunde gehen. Diese beginnt für Schalke am 17. Januar mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. (dhe)