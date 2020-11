FC Schalke 04: Baum mit deutlicher Warnung an Paciencia – „Wir sind kein Freund davon“

Gelsenkirchen. Jetzt bekommt Goncalo Paciencia beim FC Schalke 04 auch noch Gegenwind von seinem Trainer. Der Neuzugang war zuletzt wegen seiner theatralischen Spielweise deutlich von einem Ex-Schiri kritisiert worden.

Nun schlägt ausgerechnet Manuel Baum in die gleiche Kerbe und spricht eine deutliche Warnung vor dem DFB-Pokal-Duell des FC Schalke 04 aus.

FC Schalke 04: Baum will keine Schauspielerei

Nach dem Unentschieden gegen den VfB Stuttgart gab es scharfe Kritik an Schalkes Leihstürmer Goncalo Paciencia. Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer bemängelte in einer Kolumne, dass Spieler heutzutage bei jeder noch so harmlosen Situation etwas reklamieren oder zu Boden gehen würden.

Thorsten Kinhöfer war jahrelang in der Bundesliga aktiv. Foto: imago/Ulmer

Als unrühmliches Beispiel nahm er sich dafür den Angreifer der Königsblauen zur Brust. „Mann, das ist so eine Kante - und sinkt bei jeder Berührung zu Boden wie mit der Axt gefällt“, schrieb er über Paciencia, der auch gegen die Schwaben erneut unangenehm aufgefallen war.

Nun bekommt die Frankfurter Leihgabe weiteren Gegenwind – und zwar von seinem eigenen Trainer. „Wir haben mit ihm darüber gesprochen“, erklärte Baum auf der Pressekonferenz vor dem Pokal-Duell gegen den 1. FC Schweinfurt.

+++ FC Schalke 04: Ex-Bundesliga-Schiri schießt gegen Paciencia – „Wie mit der Axt gefällt“ +++

„Das war auch Thema mit ihm persönlich. Er kann das ganz anders und besser“, sagt er über seinen Schützling. Jedoch wird er danach sehr deutlich: „Wir sind natürlich kein Freund davon, wenn einer zu früh runter geht.“

Baum fordert Gerechtigkeit

„Wenn man einmal einen Ruf hat als Spieler, wird man den nicht so einfach wieder los. Dessen muss man sich bewusst sein als Spieler. Das soll nicht unsere Art und Weise sein“, lautet die deutliche Ansage des Übungsleiters.

------------------

Weitere News zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Nächster Tiefschlag! Für IHN gleicht die Saison einer Katastrophe

FC Schalke 04: Ibisevic bisher chancenlos – SO will er den Knappen trotzdem aus der Krise helfen

FC Schalke 04: Frust bei den königsblauen Fans – dann bekommen sie DIESES Angebot

----------------

Jedoch stellt der S04-Trainer auch klar, dass man Paciencia nicht unter Generalverdacht stellen sollte. „Man muss aufpassen, dass man ihm nicht zu viel Unrecht tut und er in eine Schublade gesteckt wird“, so Baum.

+++ FC Schalke 04: Brisante Beichte! Uth plaudert DIESES Geheimnis aus +++

Schon am Dienstag steht für den FC Schalke 04 und Paciencia die nächste Partie an. Im DFB-Pokal kommt es zum Duell mit dem Regionalligisten Schweinfurt. (mh)