FC Schalke 04: Spieler bekommen deutliche Derby-Ansage von Klub-Ikone – „Was ich erwarte“

Am Samstag (11. März) steht für den FC Schalke 04 das Duell gegen den BVB auf dem Programm. Dann geht es für beide Mannschaften darum, ihren guten Lauf aus den letzten Spielen in der Bundesliga auch im Revierderby fortzusetzen.

Im Vorfeld dem Derby hat Gerald Asamoah, eine Vereins-Ikone des FC Schalke 04, seiner Mannschaft nun eine Ansage gemacht. Dabei hat er auch klar gemacht, was er von dem Team erwartet.

FC Schalke 04: Asamoah mit Ansage an Team

In der Instagram-Story des Vereinskanals der Königsblauen hat Gerald Asamoah verraten, was er von der Mannschaft beim Revierderby am Wochenende erwartet. „Was ich von den Jungs erwarte, ist das, was wir in den letzten Wochen abgerufen haben. Dass wir engagiert rangehen, wir die Zweikämpfe annehmen“, gibt Asamoah die Marschrichtung vor.

„Wir wissen, die Dortmunder sind gut, stehen auch verdient oben“, ist die Vereinslegende ehrlich. „Aber wir haben nichts zu verlieren und daher geht es darum, den Kampf anzunehmen und wir hoffen, dass wir diesmal auch das Glück auf unserer Seite haben und das Spiel gewinnen“, so der 44-Jährige abschließend.

FC Schalke 04: Gelingt der Sprung aus dem Tabellenkeller?

Läuft der kommende Spieltag für die Schalker optimal, könnten sie sogar den Sprung von den Abstiegsrängen schaffen. Schon ein Unentschieden könnte die Königsblauen auf Platz 15 klettern lassen. Mit einem Sieg könnten die Schalker sogar auf Platz 14 springen.

Der BVB hingegen könnte mit einem eigenen Sieg und einem erneuten Punktgewinn der Augsburger gegen die Bayern sogar auf den ersten Platz in der Tabelle klettern oder den punktetechnischen Abstand zu den Bayern auf null halten, wenn sie ihr Heimspiel gegen den FCA für sich entscheiden sollten.