FC Schalke 04: Großes Lob vom Kapitän! Karaman schwärmt von Neuzugang

Der FC Schalke 04 holt beim FC Magdeburg einen Punkt und verhindert die zweite Saisonniederlage nacheinander. Moussa Sylla und Kenan Karaman haben Königsblau einmal mehr die Punkte gerettet – doch nach dem Spiel stand auch ein anderer Akteur im Vordergrund.

Christopher Antwi-Adjei war erst knappe 48 Stunden Schalker als er seinem neuen Team gleich den ersten Punkt rettete. Der 30-Jährige war am Freitag (23. August) zum FC Schalke 04 gewechselt, stand in Magdeburg gleich im Kader und bereitete den späten Ausgleich stark vor.

FC Schalke 04: Joker überzeugt auf ganzer Linie

Mit seinen 30 Jahren gehört Antwi-Adjei zu den erfahrensten Spielern des S04-Kaders. Der Flügelflitzer hat sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga eine Menge Spiele absolviert und seine Qualität unter Beweis gestellt. Bei seinem ersten Auftritt für Königsblau hat er das eindrucksvoll gezeigt.

In der 72. Minute brachte Karel Geraerts seinen Neuzugang in die Partie – Debüt für Antwi-Adjei. Nur vier Minuten später sammelte er gleich seine erste Torbeteiligung. Der Offensivspieler setzte sich auf der rechten Seite stark durch und flankte auf Kapitän Kenan Karaman. Der stieg hoch und köpfte zum 2:2 ein.

Nach dem Spiel lobte der Torschütze seinen Vorlagengeber. „Jimmy Antwi-Adjej hat gleich seine ganzen Qualitäten gezeigt, das war top“, so der 30-Jährige in der Mixed-Zone nach dem Spiel. Ein Sonderlob vom Kapitän gleich nach dem ersten Spiel – das nennt man mal einen gelungenen Einstand.

Antwi-Adjei als neue Offensiv-Waffe?

Antwi-Adjei spielte in der vergangenen Saison noch für den VfL Bochum in der Bundesliga und war nach seinem Bochum-Abgang nun ablösefrei zu haben. Königsblau hat bei ihm zugeschnappt und einen weiteren flexiblen Offensivspieler dazu gewonnen. Seine Klasse hat er bereits in Magdeburg gezeigt – Antwi-Adjei kann für den S04 noch enorm wichtig werden.

Auch Amin Younes machte nach seiner Einwechslung in der 63. Minute ein gutes Spiel. Der Routinier übernahm gleich die Spielkontrolle und zeigte ebenso, dass er Königsblau viel geben kann, sofern er denn fit bleiben sollte. Antwi-Adjei und Younes könnten zu echten Unterschiedsspielern in Liga zwei werden.