FC Schalke 04: Trotz Pleite in Leipzig – ER darf sich als Gewinner fühlen

Die sechste Niederlage in Folge kam für den FC Schalke 04 zwar nicht überraschend, doch sie schmerzte trotzdem. Dass es in Leipzig am Ende nur 0:4 stand, hatten die Blauweißen in der zweiten Hälfte auch einem Neuzugang zu verdanken.

Frederik Rönnow kam unverhofft schnell zu seinem ersten Einsatz für den FC Schalke 04 – und konnte überzeugen.

FC Schalke 04: Rönnow verhindert höhere Pleite

Als die Königsblauen das Spielfeld für die zweiten 45 Minuten in Leipzig betraten, staunte so mancher Fan nicht schlecht, als auf einmal eine grüne 23 am Seitenrand aufleuchtete. Manuel Baum brachte tatsächlich den erst unter der Woche gewechselten Rönnow für Ralf Fährmann.

Rönnow hielt mehrmals souverän. Foto: imago images / Revierfoto

Fährmann hatte sich verletzt und musste in der Kabine bleiben. Wie schwer seine Verletzung ist, ist noch nicht klar. Klar ist dagegen jedoch, dass Rönnow eine solide Leistung und gegen die Leipziger Offensive mehrere starke Paraden zeigte.

Am Ende brauchte es einen Elfmeter, um den Dänen zu überwinden. Nach dem Spiel zeigte sich auch Baum beeindruckt von seinem Torwart. „Frederik hat seine Sache in der zweiten Halbzeit gut gemacht und sehr sicher gehalten“, erklärte der Übungsleiter.

Die nächsten Spiele von Schalke 04:

Sonntag, 18. Oktober: Union Berlin (H)

Samstag, 24. Oktober: Borussia Dortmund (A)

Freitag, 30. Oktober: VfB Stuttgart (H)

Samstag, 7. November: Mainz 05 (A)

Rönnow selbst wollte sich weniger zu seiner persönlichen Leistung als zur Verfassung seiner neuen Mannschaft äußern. „Es liegt auf der Hand, dass wir wieder ein Erfolgserlebnis benötigen, um neues Selbstvertrauen aufzubauen.“

Man müsse in der anstehenden Länderspielpause an vielen Stellen arbeiten, um „dieses Ding wieder zu unseren Gunsten zu drehen“, sagte er. Ob er dabei in den kommenden Wochen und Monaten als Nummer 1 auflaufen wird, dazu wollte niemand etwas sagen. Das wird nicht zuletzt auch davon abhängen, wie schwerwiegend die Verletzung Fährmanns am Ende tatsächlich ist.

FC Schalke 04: Trotz Niederlage in Leipzig gab es einen blauweißen Gewinner. Foto: imago images/RHR-Foto

Schalke bereitet sich auf Union vor – mit einigen Personal-Sorgen

Dabei ist Fährmann nicht das einzige Sorgenkind bei den Knappen. Auch Suat Serdar erwischte es bei seinem Comeback direkt wieder und musste bereits in der ersten Halbzeit verletzt vom Feld. Als dann auch noch Salif Sané umknickte, schrillten die Alarmglocken – doch der Verteidiger konnte weiter spielen.

Baum hat jetzt zwei Wochen Zeit, Schalke 04 auf Kurs zu bringen. Dann geht es gegen Union Berlin. Anschließend steigt das Revierderby. Ob mit oder ohne Rönnow, das wird sich in den kommenden Wochen zeigen. (mh)