FC Schalke 04: Das gab es noch nie! S04 feiert historischen Erfolg

Am 18. Mai 1958 feierte Schalke nach einem 3:0 gegen den Hamburger SV seine letzte Deutsche Meisterschaft.

Ker, war dat schön - Schalkes letzte Meisterschaft in 13 Bildern

Der letzte Titel des FC Schalke 04 liegt schon einige Jahre zurück. Zu Beginn der Saison 2011/12 konnte man den deutschen Superpokal gewinnen.

Von einem Pokal ist der FC Schalke 04 aktuell weit entfernt. Im DFB-Pokal sind die Knappen bereits im Achtelfinale rausgeflogen. Grund zu feiern gab es für den S04 aber jetzt trotzdem. Denn so einen Erfolg gab es für den Verein noch nicht!

Historischer Erfolg für den FC Schalke 04! Foto: IMAGO / Jan Huebner

FC Schalke 04: Das gab es noch nie!

In diesem Sommer hat der Klub eine neue Abteilung gegründet: Zum ersten Mal treten Frauen und Mädchen im Trikot des FC Schalke 04 auf.

Und gleich das erste Juniorinnenteam sorgte jetzt für einen historischen Triumph. Das U17-Team gewann nämlich am Sonntag zum ersten Mal den Kreispokal.

🏆 POKALSIEGERINNEN 🏆



Die königsblauen U17-Juniorinnen haben am Sonntag das dramatische Kreispokalfinale gegen den FC Frohlinde kurz vor Schluss mit 4:3 gewonnen! 🙌🏽



Es ist der historisch erste Pokal für ein Frauen-/Juniorinnenteam des #S04. Stark, Mädels! 💪🏽 pic.twitter.com/09t5NOVh87 — FC Schalke 04 (@s04) November 14, 2021

In einer spannenden Partie setzten sich die Juniorinnen des FC Schalke 04 mit 4:3 gegen den FC Frohlinde durch. Es ist der historisch erste Pokal für ein Frauen-/Juniorinnenteam der Königsblauen.

FC Schalke 04: Frauenteam feiert ersten Titel

Es war ein Meilenstein Schalke, als im Sommer eine eigene Frauenfußballabteilung gegründet wurde. Ein Damen-Team tritt aktuell in der Kreisliga B an, die U17-Juniorinnen spielen ebenfalls in der Kreisliga.

Zusätzlich soll jedes Jahr ein weiteres Jugendteam, also U17 oder jünger, hinzukommen, um den nachhaltigen Aufbau der Abteilung zu gewährleisten.

Der historisch erste Erfolg der Frauenfußballabteilung dürfte nicht der einzige bleiben. In den kommenden Jahren werden die königsblauen Damen sicherlich um weitere Titel kämpfen.