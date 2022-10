FC Schalke 04: Enthüllt! Kramer-Nachfolger steht bereits in den Startlöchern

Die Luft für Frank Kramer beim FC Schalke 04 wird immer dünner.

Nach der deutlichen 0:4-Pleite bei Bayer 04 Leverkusen gab es erste „Kramer Raus“-Rufe. Doch der FC Schalke 04 gab ihm das Vertrauen. Die nächste Partie gegen die TSG Hoffenheim könnte seine Letzte sein. Ein Nachfolger soll bereits feststehen.

FC Schalke 04: Kramer vor dem Rauswurf

Erst folgte die 0:1-Niederlage beim BVB, dann verlor Schalke im eigenen Stadion gegen den Abstiegskonkurrenten FC Augsburg in der Schlussphase in Überzahl noch mit 2:3 und jetzt folgte die 0:4-Pleite bei Bayer Leverkusen. In keinem der drei Spiele konnte S04 überzeugen.

Dementsprechend liegen die Nerven bei vielen S04-Fans blank. Nach dem Leverkusen-Spiel gab es mehrere „Kramer Raus“-Rufe im Stadion und auch in den sozialen Netzwerken hatten die Anhänger genug.

Die Verantwortlichen veröffentlichten unmittelbar nach der Partie ein Statement, in dem sie Frank Kramer das Vertrauen aussprachen. Der S04-Coach wird somit auch im nächsten Spiel gegen Hoffenheim auf der Bank sitzen. Doch die Begegnung könnte seine Letzte sein. Denn es gibt offenbar schon einen Nachfolger für den Trainer.

Thomas Reis soll S04-Coach werden

Denn sollten die Königsblauen auch gegen Hoffenheim nicht überzeugen, werden die Verantwortlichen die Reißleine ziehen und sich von Kramer trennen. Wie „Bild“ berichtet, steht mit Ex-Bochum-Trainer Thomas Reis bereits ein Nachfolger fest, der direkt übernehmen könnte.

Thomas Reis soll beim FC Schalke 04 als Nachfolger für Frank Kramer feststehen. Foto: IMAGO / Moritz Müller

Kurios: Bereits im Sommer sollte Reis schon zum FC Schalke 04 kommen. Der VfL Bochum schob diesem Plan allerdings einen Riegel vor. Stattdessen wurde Kramer bei den Knappen vorgestellt und könnte jetzt schon wieder gehen.

Dem Bericht nach ist eine Entlassung von Kramer noch kein Thema. Heißt: Die Partie gegen Hoffenheim ist sein Endspiel. Der Coach steht mächtig unter Druck und soll nach drei Niederlagen in Folge wieder für einen Sieg sorgen.