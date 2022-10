FC Schalke 04: Kramer-Rauswurf? S04 mit deutlichem Statement nach Leverkusen-Pleite

Miese Stimmung beim FC Schalke 04!

Nach der 0:4-Pleite bei Bayer Leverkusen am Samstag wurden Rufe nach einem Rauswurf von Trainer Frank Kramer laut. Nach der Partie gab es ein deutliches Statement von der sportlichen Leitung des FC Schalke 04.

FC Schalke 04 enttäuscht gegen Leverkusen

Es war die dritte Niederlage für den FC Schalke 04 in Folge. Gegen Bayer Leverkusen und Neu-Trainer Xabi Alonso setzte es eine klare 0:4-Niederlage. Weder in der Defensive noch in der Offensive konnten die S04-Profis ein gutes Spiel abliefern.

Leverkusen – Schalke 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Diaby (38.), 2:0 Frimpong (41.), 3:0 Frimpong (52.), 4:0 Paulinho (90.)

Die Leverkusener gewannen mehr Zweikämpfe, erspielten sich mehr Torchancen und waren die bessere Mannschaft. Die Knappen liefen nur hinterher, waren oft chancenlos und das zeigte sich auch im Ergebnis wieder.

Nach dem Spiel gab es viele „Kramer raus“-Rufe in der S04-Kurve in der Arena und auch in den sozialen Medien zeigten die Anhänger, dass sie genug von dem Trainer gesehen haben (Hier mehr dazu). Besonders kurios: kein Verantwortlicher, auch nicht Sportdirektor Rouven Schröder, wollte sich nach der Partie gegenüber den Medien äußern.

S04 hält an Kramer fest

Alles Anzeichen dafür, dass hinter den Kulissen sich etwas tun würde. Und spät am Abend gab es dann eine Mitteilung des Klubs, wie „WAZ“-Reporter Andreas Ernst berichtet.

„Die Leistung unserer Mannschaft hat uns heute maßlos enttäuscht. Der Trainerstab um Frank Kramer, die Mannschaft, wir alle sind nun gefordert, gegen Hoffenheim eine in allen Belangen verbesserte Leistung zu zeigen“, heißt es von der sportlichen Leitung des FC Schalke 04.

Heißt: Die Königsblauen halten an Frank Kramer fest. Der Trainer wird damit auch im kommenden Pflichtspiel gegen die TSG Hoffenheim am Freitag (14. Oktober, 20.30 Uhr) auf der Trainerbank sitzen.