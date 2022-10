FC Schalke 04: Fans reagieren deutlich auf Kramer-Aus – „Wurden erlöst“

Die Würfel sind gefallen: Nach der erneuten Niederlage gegen die TSG Hoffenheim hat der FC Schalke 04 den Schlussstrich gezogen und Trainer Frank Kramer entlassen. Nach der 1:5 Niederlage aus der Sicht der Königsblauen war der 50-Jährige nicht mehr zu halten.

Die Fans des FC Schalke 04 freuen sich derweil über die Reaktion ihres Vereins. Die Anhänger des Königsblauen forderten schon seit Wochen den Rauswurf von Frank Kramer, nun wurden sie erhört.

FC Schalke 04: Fans flippen aus – „Besser spät als nie“

Wie auf Twitter zu lesen ist, freuen sich die Anhänger der Schalker über die Entscheidung ihres Klubs. „Besser spät als nie“, twitterte so ein Fan. Ein anderer schreibt: „Gute und richtige Entscheidung, nur leider viel zu spät, weil man es ignoriert bzw. auch einfach nicht wahrhaben wollte. Ich bin froh, dass es vorbei ist“.

Andere werden in ihrer Wortwahl noch deutlicher: „Schalke wurde von seiner unprofessionellen Arbeit erlöst“ und Danksagungen an den lieben Gott bestimmen ebenfalls das Meinungsbild der blau-weißen-Fans. Auch von einem „Wunder“ ist bei den S04-Anhängern nun die Rede.

Doch auch wenn die Erleichterung bei den Schalke-Fans groß ist, so hegen die meisten keinen Groll gegen Kramer. „Als Mensch wünsche ich Frank Kramer alles Gute für seine Zukunft“, ist der Tenor auf der Plattform mit dem blauen Vogel. Andere loben ihn für seine „symphytische“ und „authentische“ Art und bedauern, dass es mit ihm nicht funktionieren wollte.

FC Schalke 04: Bundesliga-Fans bedauern Entscheidung

Des einen Freud ist des anderen Leid – ein Sprichwort, welches auch auf die aktuelle Situation in Gelsenkirchen zutrifft. Während die Schalke-Fans froh über die Entscheidung ihres Klubs sind, bedauern Fans anderer Bundesliga-Klubs diese. „Falsche Entscheidung meiner Meinung nach. Ich finde er war auf einem guten Weg Stuttgart in der Liga zu halten“, twitterte so ein Fan der Schwaben.

Auch die Fans des nächsten Gegners, von Hertha BSC, mögen die Entscheidung der Schalker nicht. „Hättet ihr nicht bis Sonntag nach dem Spiel warten können?“, fragt so ein Berliner-Fan welcher augenscheinlich große Hoffnungen hatte, dass sein Klub die Gelsenkirchener mit Frank Kramer besiegen hätte können. Andere Fans sind derweil so nett und posten unter dem Beitrag der Schalker namens Vorschläge für den nächsten Übungsleiter der blau-weißen. Florian Kohfeldt, Peter Neururer, Felix Magath oder Markus Gisdol sind dabei die gewünschten Kandidaten der anderen Bundesliga-Fans.

Viel Spott bekommen die Schalker nun natürlich auch von den BVB-Fans. Die Anhänger der Dortmunder hätten sich den Twitter Reaktionen nach gewünscht, dass der ehemalige Bielefeld-Coach weiter bei den Gelsenkirchenern im Amt bleibt um sie zurück in die zweite Liga zu führen. „Es ist eine eindeutig positive Entwicklung erkennbar und das von Spiel zu Spiel“, schreibt so ein Dortmund-Fan ironisch. „Schade, hätte gerne noch mehr wuchtigen Kramerball gesehen“, twittert ein anderer.

Wiederum andere bedauern, dass die S04-Verantwortlichen nun doch nicht die langersehnte Konstanz auf der Trainerposition erreichen wollen. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht sorgen – ein weiteres, in diesem Fall passendes, Sprichwort.