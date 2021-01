FC Schalke 04: Droht ein dramatischer Verlust? DAS könnte schwere Folgen haben

Gelsenkirchen. Für den FC Schalke 04 wird es immer düsterer! Sportlich erlebte der Klub bei der 1:2-Heimpleite gegen Köln den nächsten Tiefpunkt in der langen Krise.

Jetzt droht auch wirtschaftlich ein weiterer heftiger Nackenschlag für den Tabellenletzten.

FC Schalke 04: 20 Millionen Euro stehen auf der Kippe

Einem Bericht der „Bild“ zufolge könnte nämlich ausgerechnet eine der wichtigsten finanziellen Stützen des Klubs wegbrechen, sollte der Revierklub tatsächlich in der kommenden Saison nicht mehr in der Bundesliga spielen. Demnach gilt der Vertrag mit Haupt- und Trikotsponsor „Gazprom“ nicht für die zweite Liga!

+++ Schalke: Deutlichte Absage – kommt keine Verstärkung für die Problemposition? +++

Es heißt, der russische Öl-Konzern würde die Partnerschaft zwar nicht sofort aufkündigen. Neu verhandelt werden müsste aber allemal, denn klar ist: Das Unternehmen würde keine 20 Millionen Euro pro Jahr in einen Zweitligisten investieren. Dem Bericht zufolge ist „Gazprom“ schon seit Längerem unzufrieden mit der Entwicklung des S04.

Er war federführend bei allen „Gazprom“-Deals: Clemens Tönnies (l.). Foto: imago/ITAR-TASS

Beim Blick auf die nackten Zahlen ist das nachvollziehbar: In der historisch schlechten Rückrunde der vergangenen Saison erspielten sich die Knappen nur neun Punkte. In der jetzt beendeten Saison-Hinrunde sind es sogar nur sieben! Die häufig chancenlosen Auftritte der Mannschaft schwächen die Verhandlungsposition der Schalker immens.

Und noch ein Faktor könnte sich als Nachteil für S04 erweisen: Die Deals mit „Gazprom“ hatte seit Beginn des Sponsorings im Jahr 2007 immer Clemens Tönnies in seiner damaligen Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender eingetütet. Seit Sommer ist Tönnies weg und damit möglicherweise auch der gute Draht nach Russland.

--------------------

S04-Top-News:

--------------------

Auch, wenn viele Fans die Partnerschaft mit „Gazprom“ sehr kritisch sehen, bliebe sie bei einem Abstieg womöglich dennoch die einzige echte Option: Gelingt es Schalke nicht, die Klasse zu halten, wäre die Suche nach einem neuen Sponsor schließlich eine Herkules-Aufgabe.

Den Schalkern bliebe dann wohl kaum eine andere Wahl, als einen neuen Deal in Kauf zu nehmen, der deutlich weniger Geld in die ohnehin klamme Kasse spülen würde. (the)