FC Schalke 04: Bitterer Absturz unter Reis – jetzt soll ER sogar im Winter gehen

Bittere Kunde für einen Spieler des FC Schalke 04. Gehörte er unter Frank Kramer noch zu den Dauerbrennern der Mannschaft, sitzt er seit geraumer Zeit nur noch auf der Bank. Eine unbefriedigende Situation für Verein und Spieler.

Deshalb will man im Winter nun wohl eine Lösung finden. Aktuell deutet alles auf einen Abgang beim FC Schalke 04 hin – zumindest vorübergehend. Einen möglichen Abnehmer gibt es auch schon.

FC Schalke 04: Flick außen vor

Während Bundestrainer Hansi Flick nach dem frühen WM-Aus der Nationalmannschaft gehörig unter Druck steht, geht es auch seinem Namensvetter nicht viel besser. Florian Flick ist einer der großen Verlierer des Trainerwechsels.

Mitte Oktober entließ der FC Schalke 04 Frank Kramer und holte stattdessen Thomas Reis. Die Konsequenz für Flick: Stand er vorher fünf Mal in Folge in der Startelf, wanderte er anschließend auf die Bank. Unter Reis sammelte er noch keine einzige Einsatzminute.

Gerücht um Wechsel

Seine Aussichten auf weitere Einsatzzeit im Trikot der Knappen sind derzeit düster. Deshalb soll eine Lösung her. Wie „Sky“ berichtet, plant der FC Schalke 04 daher, Flick im Januar zu verleihen. So soll der 22-Jährige auch in der Rückrunde Spielpraxis sammeln können.

Dem Bericht zufolge soll es gleich ein Interessenten-Trio aus der zweiten Liga geben. Sowohl Arminia Bielefeld, als auch der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Nürnberg sollen Flick ins Visier genommen haben, berichtet „Sky„.

FC Schalke 04: Höhenflug zunächst gestoppt

Damit endet Flicks Höhenflug, den er seit seinem Wechsel nach Gelsenkirchen erlebt hat, vorerst. 2020 hatte S04 ihn von Waldhof Mannheim geholt. Zunächst war er für die zweite Mannschaft vorgesehen. In schwerer Abstiegsnot rutschte er allerdings noch in der gleichen Saison in die erste Mannschaft und unterschrieb trotz Abstiegs einen Profivertrag.

Weitere Nachrichten für dich:

Bei der Mission Wiederaufstieg spielte er eine große Rolle und kam über den Großteil der Saison zum Einsatz. Jetzt erlebt er den ersten persönlichen Dämpfer beim FC Schalke 04. Doch der mögliche Winterabschied soll ja nur vorübergehend sein.