FC Schalke 04: Trotz Platzverweis – S04-Leihgabe wird zum „wahren Helden“

Beim FC Schalke 04 kaum Chancen auf Einsätze, beim 1. FC Nürnberg schon gesetzt: Florian Flick wird in den kommenden Monaten viel Spielpraxis sammeln – zur Freude der Königsblauen, die den Mittelfeldspieler bis zum Ende der Saison verliehen haben.

Und der Youngster des FC Schalke 04 machte sich bei den FCN-Fans gleich direkt beliebt. Im DFB-Pokal-Achtelfinale stand der „Club“ kurz vor dem Ausscheiden, ehe Flick mit einer Roten Karte dann zum „Helden“ wurde.

FC Schalke 04: Flick kassiert rote Karte

Doch erstmal alles von Anfang an: Der 1. FC Nürnberg empfing am Mittwochabend (8. Februar) Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal. Nach 33. Minuten trafen die Rheinländer durch Kownacki zur 1:0-Führung. Erst in der Nachspielzeit konnten die Nürnberger den Ausgleich erzielen – es ging also in die Verlängerung.

Dort machte Florian Flick gleich zweimal auf sich aufmerksam. Zunächst klärte die Leihgabe des FC Schalke 04 in der 92. noch vor der Torlinie und verhinderte den erneuten Rückstand und kurz vor dem Ende der Verlängerung kam dann sein „großer“ Moment.

Der Youngster konnte einen stürmenden Düsseldorfer, der allein auf das Tor des FCN zulief, nur mit einem Foulspiel stoppen. Dafür sah Flick die Rote Karte. Der darauffolgende Freistoß war nicht mehr gefährlich, es ging also ins Elfmeterschießen.

S04-Leihgabe Flick wird zum „Helden“

Dort durfte Flick nicht mehr mitmachen und sah dabei zu, wie seine Mannschaft sich erfolgreich durchsetzte. Somit steht Nürnberg im Viertelfinale – dank zweier Rettungsaktionen der FC Schalke 04-Leihgabe.

Schalke-Leihgabe Florian Flick sah im DFB-Pokal die Rote Karte. Foto: IMAGO / Zink

Von den FCN-Fans wurde Flick dementsprechend auch gefeiert. Obwohl Nürnberg-Keeper Peter Vindahl den entscheidenden Elfmeter hielt und zum „Man of the match“ gewählt wurde, wurde Flick als der „wahre Held“ betitelt. „Die schlauste Rote Karte, die es jemals gab. Er ist der eigentliche Held“, findet ein anderer „Club“-Anhänger.

Während Nürnberg die clevere Aktion feiert, ist Düsseldorf mehr als nur verärgert über die Aktion. „Am Ende muss ich ehrlicherweise gestehen, das ist schon etwas perfide. 120 Minute: der Spieler, der bei mir zum Matchwinner werden kann, wird von den Beinen geholt und ist derjenige, der im Elfmeterschießen verschießt. Der Spieler der rot bekommt, wird gerade wahrscheinlich gefeiert. Gerade schwer zu begreifen für mich“, erklärte Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune nach der Partie.

Ein Wehmutstropfen hat die Sache allerdings für Flick. Er wird mindestens im Viertelfinale dem 1. FC Nürnberg gesperrt fehlen.