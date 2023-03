FC Schalke 04: Leihspieler Flick spricht vor S04-Rückkehr Klartext – „Mein Anspruch“

In der vergangenen Winterpause wurde Florian Flick vom FC Schalke 04 an den 1. FC Nürnberg verliehen. Dort soll der Youngster Spielpraxis sammeln, die er in der Bundesliga beim S04 nicht so häufig bekam.

Und siehe an: Flick ist beim Zweitligisten gesetzt, spielt immer über die volle Spielzeit und ist aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Im Interview mit DER WESTEN erklärt der Mittelfeldspieler, wie wichtig es für ihn ist, Spielpraxis zu bekommen und wie motiviert er vor seiner S04-Rückkehr ist.

FC Schalke 04: Florian Flick im Exklusiv-Interview

Blickt man auf die Einsatzzeiten von Florian Flick beim 1. FC Nürnberg, dann hat sich die Leihe schon jetzt ausgezahlt. Der 22-Jährige, der vom FC Schalke 04 an den Zweitligisten verliehen wurde, ist in der Startelf gesetzt und spielt auch immer die 90 Minuten durch. Das sei ihm sehr wichtig, wie Flick im DER WESTEN-Interview erklärt.

Florian, wie sehr hast du die Länderspielpause nach diesen anstrengenden Wochen herbeigesehnt?

Florian Flick: „Für uns ist es vielleicht ganz gut, dass wir nach dem Trainerwechsel jetzt die Spielidee in den zwei Wochen in die Mannschaft reinbekommen, um nach der Länderspielpause bessere und stabilere Leistungen zu bringen.“

Seit der Winterpause bist du beim 1. FC Nürnberg. Anhand deiner guten Leistungen und dem sicheren Startelf-Platz gehe ich mal davon aus, dass du beim „Glubb“ gut aufgenommen wurdest.

Flick: „Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich wurde direkt von Beginn an von der Mannschaft gut aufgenommen. Mir tut es einfach gut, so viel Spielzeit zu bekommen. Ich denke, dass es vor allem in meinem Alter wichtig ist, viel zu spielen, um sich weiterzuentwickeln. Das ist hier alles gegeben.“

Also läuft die Leihe für dich bislang nach Plan?

Flick: „Kann man so sagen. Gerade mit der Spielzeit und dem Weiterkommen im Pokal. Klar wünscht man sich, dass die Ergebnisse jetzt auch besser werden. Das haben wir aber in den letzten Spielen gezeigt. Das Ziel ist jetzt auch, dass es so weitergeht.“

Die Hinrunde lief für den 1. FC Nürnberg nicht so wie erhofft. Aber auch die Rückrunde könnte besser laufen. Was ist für den Club in den restlichen neun Ligaspielen noch drin?

Flick: „Wir haben in den letzten Spielen Schritte nach vorne gemacht. Deswegen tut uns die Pause jetzt gut, damit wir einen noch größeren Schritt machen und dass wir uns in den nächsten Spielen aus der Tabelle bisschen nach vorne arbeiten. Für uns zählt nur der Klassenerhalt.“

Du hast gerade den Trainerwechsel angesprochen. Wie ist es für dich als junger Spieler, von einer Club-Legende wie Dieter Hecking trainiert zu werden?

Flick: „Es ist was Besonderes. Gerade mit dem Namen, den Dieter Hecking im deutschen Fußball hat, ist es sehr schön, als Fußballer dabei zu sein. Zudem ist es sehr interessant, die Erfahrung, die er mitbringt, hautnah mitzuerleben.“

Was sind deine persönlichen Ziele für die restliche Rückrunde?

Flick: „Meine persönlichen Ziele sind, weiterhin so viel Spielzeit zu bekommen und mich weiterzuentwickeln. Hier möchte ich auch weiter meine Leistung bringen und der Mannschaft helfen, gute Ergebnisse einzufahren.“

In der 2. Liga spielen etliche Ex-Schalker, auf die du fast wöchentlich triffst. Zum Beispiel Kerim Calhanoglu, Timo Becker oder Fabian Reese. Wie ist es, hin und wieder bekannte Gesichter zu sehen? Tauscht ihr euch auch über Schalke aus?

Flick: „Es ist auf jeden Fall etwas cooles, wenn man vor vier Monaten noch in einer Mannschaft gespielt hat und plötzlich gegeneinander spielt. Da tauscht man sich natürlich auch über Schalke aus. Ich denke, er (Calhanoglu, Anm. d. Red.) verfolgt Schalke genauso so wie ich. Da gibt es auch immer einen Austausch und auch einen Trikottausch nach dem Spiel dazu.“

Drei weitere ehemalige Schalker spielen gemeinsam mit dir: Johannes Geis, Benjamin Goller und auch Danny Blum spielten mal für Königsblau. Erzählen dir die drei vielleicht auch einige Anekdoten aus ihrer Zeit beim S04?

Flick: „Das Thema gab es natürlich auch schon. Man tauscht sich hin und wieder aus und erzählt auch einige Geschichten aus der Zeit, als man beim S04 war.“

Im Sommer geht es für dich dann wieder zurück zum FC Schalke 04. Deine guten Leistungen im FCN-Trikot hat man auch sicherlich beim S04 mitbekommen. Gibt es da einen regelmäßigen Austausch mit dem Trainer-Team um Thomas Reis oder einem der Verantwortlichen?

Flick: „Ja, es findet immer wieder ein Austausch statt, weil der FC Schalke die Spiele natürlich auch verfolgt. Mich freut es sehr, dass meine Leistungen so wahrgenommen werden.“

S04-Profi Florian Flick ist an den 1. FC Nürnberg verliehen. Foto: IMAGO / Zink

Aus den Medien ist zu hören, dass der FC Schalke 04 für die kommende Saison mit dir plant. Das gibt dir sicherlich auch viel Motivation dann für die Vorbereitung im Sommer, oder?

Flick: „Klar. Das ist schön zu lesen, wenn der Verein auch mit einem plant. Wie es dann im Sommer kommen wird, wird man sehen. Natürlich ist mein Anspruch erstmal, hier in Nürnberg meine Leistung zu bringen und mich dadurch auch aufzudrängen.“