FC Schalke 04: Fans können es nicht glauben – Ex-S04-Star wird bei neuem Klub direkt zum Matchwinner

Dieser Abgang überraschte viele Fans des FC Schalke 04. Nach nur etwas mehr als sechs Monaten war die Zeit von Florent Mollet bei den Königsblauen schon wieder vorbei. Der Franzose verließ den Klub im Winter und wechselte in die Heimat.

Dort machte der ehemalige Profi des FC Schalke 04 direkt auf sich aufmerksam. Mollet bewahrte seinem neuen Klub, den FC Nantes, im französischen Pokal vor einem Aus und wurde am Ende zum Matchwinner.

FC Schalke 04: Ex-Profi wird zum Matchwinner

Nur fünf Spiele brauchte Florent Mollet beim FC Nantes nur, um sich in die Torschützenliste einzutragen und sich direkt bei den Fans beliebt zu machen. Im Achtelfinale des französischen Pokals war der Ex-Spieler des FC Schalke 04 mit seinem neuen Verein bei Angers SCO zu Gast.

Schon nach wenigen Minuten gerieten Mollet und Co. in Rückstand. Es sah lange so aus, als wäre die Pokalsaison für Nantes beendet. Bis der Ex-Schalker, der in der Startelf stand, in der 87. Minute mit einem satten Linksschuss in den Winkel traf. Anschließend ging es direkt ins Elfmeterschießen.

Dort zeigte sich Mollet ebenfalls treffsicher und verwandelte als vierter Schütze seinen Elfmeter souverän. Mit 5:3 setze sich Nantes schließlich durch und steht damit im Viertelfinale. Von den Fans wird Mollet gefeiert und als „Matchwinner“ betitelt.

Abgang sorgte für Unmut bei den Fans

Auch bei den Anhängern des FC Schalke 04 machte sich Mollet nach anfänglichen Schwierigkeiten beliebt. Die Hoffnungen waren groß, dass er bei den Königsblauen endlich durchstartet. Hin und wieder zeigte der Franzose seine Klasse, doch es folgte der Abgang.

Viele S04-Fans verstehen bis heute nicht, wieso er den Verein verlassen hat. Der Kreativspieler verabschiedete sich mit emotionalen Worten. „Ich wollte mich bei euch für all die gemeinsamen Momente bedanken“, schrieb der 31-Jährige. „Ich wünsche euch nur das Beste und hoffe, ihr werdet eure Ziele erreichen.“ Dann wendet er sich noch einmal explizit an die Anhänger: „Danke Fans, ihr wart großartig und werdet für dieses Team wieder großartig sein.“

Immerhin: Die Knappen bekamen inklusive Boni etwa 1,5 Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler.