FC Schalke 04: Vertrag läuft aus – schnappt sich S04 diesen Bundesliga-Profi?

Beim FC Schalke 04 liegt der Fokus aktuell auf dem Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Die Königsblauen wollen unbedingt im Oberhaus bleiben und den erneuten Abstieg vermeiden.

Die Verantwortlichen des FC Schalke 04 schauen indes aber auch schon mal auf dem Transfermarkt. Im Sommer könnte es wieder viele Veränderungen im Kader der Knappen geben. Ein Bundesliga-Torwart wäre ab dem Sommer vereinslos. Mit S04 sollen wohl schon konkrete Gespräche geführt worden sein.

FC Schalke 04: Bundesliga-Profi bald vereinslos

Mit Alexander Schwolow ist der FC Schalke 04 im Tor in die Saison gestartet, mit Ralf Fährmann soll die Spielzeit 2022/23 – am besten mit dem Klassenerhalt, beendet werden. Doch in der nächsten Saison wird es wohl wieder Veränderungen auf der Torhüter-Position geben.

Denn Königsblau wird sich wohl auf dieser Position verstärken, da Schwolow nach seiner Leihe zu Hertha BSC zurückkehren wird. Somit müsste ein neuer Torwart her und in der Vergangenheit wurde Finn Dahmen vom 1. FSV Mainz 05 immer wieder mit einem Wechsel zum S04 in Verbindung gebracht. Im Sommer wäre der Keeper ablösefrei, wie er schon vor Monaten bestätigte. „Ich habe mich dazu entschlossen, meinen Vertrag in Mainz nicht zu verlängern und einen neuen Schritt zu gehen. Der Hauptgrund ist, dass ich spielen möchte. Ich habe lange genug gewartet, der Weg zur Nummer eins in Mainz ist mit Robin Zentner aber versperrt.“

Nun berichtet das Portal „Transfermarkt“, dass die Gelsenkirchener bereits „sehr konkrete Gespräche“ mit Dahmen über einen Wechsel im Sommer geführt haben.

Schnappt sich S04 Finn Dahmen?

Neben dem FC Schalke 04 soll aber auch die PSV Eindhoven großes Interesse am 24-Jährigen haben. Auch hier sollen sich schon beide Seiten unterhalten haben.

Finn Dahmen ist ab Sommer vereinslos. Schlägt S04 zu? Foto: IMAGO / Sven Simon

Für den niederländischen Klub würde die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb sprechen. Aber auch bei einem Abstieg hätte S04 noch gute Chancen, den Torwart unter Vertrag zu nehmen.

„Die Liga spielt da keine große Rolle. Natürlich wünscht man sich die Bundesliga. Ich kann mir aber auch einen Wechsel in die 2. Liga vorstellen und auch das Ausland ist eine Option“, erklärte Dahmen gegenüber der „Bild“. Wo es ihn am Ende ziehen wird, zeigt sich dann im kommenden Sommer.