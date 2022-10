FC Schalke 04: Berater bestätigt! Stürmer liebäugelt mit Wechsel

In wenigen Wochen öffnet sich das Winter-Transferfenster. Ab dem 01.01.2023 dürfen der FC Schalke 04 und Sportdirektor Rouven Schröder wieder Geld in die Hand nehmen, um einige dringend benötigte Verstärkungen für den Königsblauen Kader zu tätigen.

Ganz oben auf der Liste des FC Schalke 04 könnte ein serbischer Stürmer stehen, der schon in der Vergangenheit bei den Gelsenkirchenern gehandelt wurde. Nun äußerte sich sogar sein Berater.

FC Schalke 04: Wunsch-Stürmer liebäugelt mit Wechsel

Bereits im vergangenen Sommer gab es das Gerücht, dass Filip Stojilkovic ein Thema auf Schalke gewesen sein soll. Inzwischen hat der 22-jährige Stürmer in einem Interview verraten, dass es tatsächlich Kontakt zum Klub aus Gelsenkirchen bezüglich eines Wechsels gegeben haben soll (Hier mehr dazu!).

Nun hat sich auch der Berater des Schweizers gegenüber Sky zu Wort gemeldet und in einem Statement verraten, dass sich sein Klient einen Wechsel in die Bundesliga gut vorstellen kann. „Filip ist heute ein kompletter Spieler, mental und körperlich ist er bereit für den nächsten Schritt und für die Bundesliga. Momentan konzentriert er sich aber voll und ganz auf den FC Sion und will dort gute Leistungen bringen und bis zum Schluss für die WM-Teilnahme in Katar kämpfen. Im kommenden Sommer will er eine erfolgreiche U21-Euro für die Schweiz spielen“, so der Berater von Stojilkovic bei Sky.

FC Schalke 04: Stojilkovic-Wechsel im zweiten Anlauf?

Im vergangenen Sommer gab es Gespräche zwischen Schalke und dem FC Sion bezüglich eines Transfers von Filip Stojilkovic. Rouven Schröder soll dem Bericht von Sky zufolge sogar in der Schweiz gewesen sein um mit dem Klub des Wunschstürmers zu verhandeln – allerdings ohne Erfolg.

Die aufgerufene Ablösesumme für den Schweizer soll den Schalkern mit drei bis vier Millionen Euro zu hoch gewesen sein. In der aktuellen Saison kommt Filip Stojilkovic wettbewerbsübergreifend auf dreizehn Spiele, in denen er sechs Tore und drei Torvorlagen erzielte.

Laut „Transfermarkt“ besitzt der Stürmer derzeit einen Marktwert von etwas mehr als einer Millionen Euro. Ob Stojilkovic allerdings wirklich nach Schalke wechseln wird, wird die Zukunft zeigen.