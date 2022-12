FC Schalke 04: Trainer-Legende findet deutliche Worte – „Geht anderen Klubs sicher nicht besser“

Mit nur neun Punkten nach 15 Spielen steht der FC Schalke 04 auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga nach der Hinrunde. Fünf Punkte und eine um 14 Tore schlechtere Tordifferenz trennen die Königsblauen vom rettenden Ufer.

Die verbleibenden 19 Spiele wollen die Gelsenkirchener nun nutzen, um den direkten Wiederabstieg zu verhindern. Ex-Trainer Felix Magath hat die Hoffnungen in den FC Schalke 04 noch nicht aufgegeben.

FC Schalke 04: Magath glaubt an Klassenerhalt

In einem Interview bei „Sky“ hat Felix Magath erklärt, weshalb er seinem ehemaligen Verein immer noch den Klassenerhalt zutraut. „Ich traue dem neuen Trainer einiges zu. Er hat in Bochum mit weitaus weniger Möglichkeiten vieles erreicht und passt gut zum FC Schalke“, meint der 69-Jährige beim Pay-TV-Sender.

Ein weiterer Grund für die Positivität des ehemaligen S04-Coaches sind die Fans. „Sie haben mit der Arena und diesen Fans ein Pfund im Rücken, dass ein Team durch eine Saison tragen kann, wenn es erst einmal läuft. Das ist das größte Plus, dass dieser Klub hat und es braucht nicht viel, um diese Anhänger zu elektrisieren“, so der 69-Jährige.

FC Schalke 04: Magath nimmt S04 Ausrede

Sollte der Klub trotzdem in die 2. Bundesliga absteigen, ist Magath der Ansicht, dass die finanziellen Verhältnisse der Gelsenkirchener nicht als Ausrede genutzt werden dürfen. „Ich lasse das Argument nicht gelten, dass der Klub zu wenig Geld hat. Da geht es anderen Klubs sicher nicht besser“, wird der Hertha-Retter deutlich.

Zur Saison 2009/10 ist Felix Magath vom VfL Wolfsburg als Meister-Trainer zu den Schalkern gekommen. In seinen etwas mehr als anderthalb Jahren als Trainer und Manager holte der heute 69-Jährige im Schnitt 1,80 Punkte pro Spiel und brachte den Klub in seiner ersten Saison auf den zweiten Platz in der Bundesliga. Nachdem er in seiner zweiten Saison in den Abstiegskampf rutschte, trennten sich die Schalker von Magath.