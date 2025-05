Drama um Schalke-Juwel – Karriere-Ende nach Horror-Crash

Beim FC Schalke 04 herrscht zurzeit das blanke Chaos. Sowohl auf dem Platz als auch hinter den Kulissen durchlebt der Traditionsverein schwere Turbulenzen, die viele Fans mit großer Sorge erfüllen.

Als wäre das nicht genug, folgt nun die nächste Hiobsbotschaft. Ein Juwel, das erst im Winter 2023 als große Hoffnung zum FC Schalke 04 kam, muss seine Karriere gezwungenermaßen beenden.

FC Schalke 04: Talent kam als große Hoffnung

Es war der 9. März 2024 beim Regionalliga-Duell zwischen Schalke und dem FC Wegberg-Beeck, als Felix Allgaier mit einem Gegenspieler heftig zusammenstieß. Minutenlang wurde er unter großer Sorge behandelt und ins Krankenhaus gebracht.

Allagier kam mit 21 Jahren als große Hoffnung zu Königsblau. Mit neun Drittligaspielen im Gepäck für die zweite Mannschaft des SC Freiburg sollte er zunächst die Regionalliga-Mannschaft des FC Schalke 04 verstärken. Der ehemalige U16-Nationalspieler Deutschlands sollte in Ruhe aufgebaut werden und perspektivisch den Sprung zu den Profis schaffen. Doch nun der Schock.

Allgaier muss aufhören

Zunächst gab es am Tag nach seiner schweren Kopfverletzung leichte Entwarnung. Doch 14 Monate später steht fest: Die Verletzung hat schwerwiegenden Folgen. „Aufgrund anhaltender Symptome nach meiner schweren Kopfverletzung in meinem erst dritten Spiel für Schalke im letzten Jahr ist es mir nicht möglich, weiterhin auf professionellem Niveau Fußball zu spielen“, so der mittlerweile 22-Jährige auf Instagram.

Sein Vertrag beim FC Schalke wurde zum Saisonende nicht verlängert. Trotz des bitteren Endes blickt Allgaier mit Zuversicht nach vorn: „Ich bin dankbar, viele tolle Menschen auf meinem Weg kennengelernt zu haben. Ich werde nicht aufhören, auf Besserung zu hoffen, und weiterhin alles dafür geben. Danke an meine Familie, meine Freunde und alle, die mich unterstützen.“