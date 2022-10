FC Schalke 04: Plötzlich sind Fans eines anderen Klubs im Training – das ist der Grund

Zu den Trainingseinheiten des FC Schalke 04 kommen immer wieder bis zu Hunderte, manchmal sogar Tausende Fans, die ihre Lieblingsspieler beobachten wollen.

Doch am Dienstag (11. Oktober) waren plötzlich Fans eines anderen Klubs beim Training des FC Schalke 04. Wir klären über den Hintergrund auf.

FC Schalke 04: Sevilla-Fans im Training

Da staunten viele königsblaue Anhänger, als sie beim Training plötzlich rot-weiße Farben sahen. Farben, die es auf dem Gelände des FC Schalke 04 selten zu sehen gibt. Denn diese Farben haben die Trikots des FC Sevilla.

Am Dienstag waren plötzlich einige Anhänger des spanischen Klubs bei der Trainingseinheit der Schalker. Hintergrund: Der FC Sevilla spielt am Abend in der Champions League beim Erzrivalen der Knappen, dem BVB (21 Uhr).

Beim Training des FC Schalke 04 waren plötzlich Fans des FC Sevilla dabei. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Im Rückspiel der Königsklasse hoffen die Andalusier, drei Punkte mitnehmen zu können und sich weiter Hoffnungen auf die K.o.-Phase zu machen. Doch was suchen die Anhänger der Sevillanos auf einmal beim Training der Gelsenkirchener?

FC Schalke 04: Fan-Freundschaft mit Sevilla

Seit mehreren Jahren verbindet Schalke und Sevilla eine ganz besondere Fan-Freundschaft. Angefangen hat alles im Jahr 2006, als die Königsblauen im Halbfinal-Rückspiel des UEFA-Cups zu Gast bei den Andalusiern waren.

Schalke verlor in der Nachspielzeit noch mit 0:1 und das Estadio Ramon Sanchez Pizjuan explodierte vor Freude. Nach dem Spiel gab es dann tolle Szenen, als die Sevilla-Fans die mitgereisten Schalke-Anhänger feierten.

Seit diesem Moment gibt es zwischen den beiden Vereinen und den Anhängern eine große Freundschaft. Sie gratulieren sich bei Erfolgen öffentlich, wie etwa beim Wiederaufstieg des S04 in die Bundeliga oder bei den Pokal-Erfolgen des FC Sevilla. Wer zudem bei den Heimspielen des FC Sevilla im Stadion ist, sieht immer wieder Schalke-Schals und auch Trikots der Königsblauen auf den Tribünen.