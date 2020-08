FC Schalke 04: Großer Jubel bei Königsblau – obwohl die eigene Mannschaft gar nicht gewinnt!

Trotz eigener Niederlage konnte Schalke 04 am Wochenende doch noch jubeln.

Die Fans des FC Schalke 04 sind mittlerweile ziemlich leiderprobt. Und das ist auch bitternötig, wie sich am Wochenende einmal mehr herausstellte. Beim Testspiel gegen den SC Verl blamierten sich die Königsblauen bis auf die Knochen.

Dennoch gab es für die Fans des FC Schalke 04 trotzdem etwas zu bejubeln. Grund dafür ist eine ganz besondere Fanfreundschaft.

FC Schalke 04: Sevilla zieht ins Finale ein – Schalke gratuliert herzlichst

Die Europa League wird von manchen boshaft auch der Cup der Verlierer genannt. Für eine Mannschaft ist dieser Wettbewerb über die Jahre zu einem absoluten Gewinner-Cup geworden – und zwar für den FC Sevilla.

--------------

Das Finale der Europa League:

Freitag, 21. August, 21 Uhr: FC Sevilla – Inter Mailand/Schachtar Donzek

--------------

Seit der Umbenennung des ehemaligen UEFA-Pokals in die Europa League 2009 standen die Andalusier bereits drei Mal im Finale. Von 2014 bis 2016 holte man in jedem einzelnen Jahr die Trophäe. Nach einigen Jahren der Abstinenz hat es Sevilla nun wieder geschafft. Die Spanier bezwangen am Sonntag Top-Favorit Manchester United mit 2:1 und dürfen sich nun Hoffnung auf den vierten Titel machen.

Das freut auch besonders die Fans des FC Schalke 04. Die Knappen pflegen seit einigen Jahren eine intensive Fanfreundschaft mit den Anhängern Sevillas, die im Aufeinandertreffen der beiden Clubs vor über zehn Jahren und einem tragischen Todesfall eines ehemaligen Spielers begründet liegt.

Schalke scheidet in Sevilla aus – Heimfans feiern das Gästeteam

Auf dem Weg zum ersten internationalen Titel der Vereinsgeschichte, traf Sevilla im April 2006 im Halbfinale auf Schalke 04. Die Königsblauen verloren in der Verlängerung mit 0:1. Dennoch wurde die blauweiße Mannschaft nach Abpfiff lautstark von den Heimfans gefeiert. Es war der Beginn einer bis heute währenden Freundschaft beider Vereine.

2006 schoss Puerta gegen Schalke das entscheidende Tor – Ein Jahr später starb er auf tragische Art. Foto: imago images / Chai v.d. Laage

Diese wurde ein Jahr später durch den tragischen Tod des jungen Sevilla-Spielers Antonio Puerta vertieft. Puerta verstarb am 28. August 2007 im Alter von nur 22 Jahren, als er während eines Spiels einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitt.

Für Puerta, der im Halbfinale gegen Schalke das entscheidende Tor erzielt hatte, gab es auch in der Veltins-Arena eine Gedenkminute – eine Geste, die die Spanier dem Verein aus Gelsenkirchen bis heute hoch anrechnet.

--------------

-------------

Sevillas Finaleinzug ein kleiner Trost für alle Schalker

Obwohl beide Mannschaften sich seit dem Aufeinandertreffen auf internationaler Bühne nur einmal in einem Testspiel wieder trafen, hält die Freundschaft bis heute. Und so durften sich die Schalker an einem ansonsten verpatzen Wochenende trotzdem über einen Erfolg freuen. (mh)