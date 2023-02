FC Schalke 04: Debakel für Leihgabe und Ex-Trainer – doch es kommt noch schlimmer

Der FC Schalke 04 spielt bei Union Berlin zum vierten Mal in Folge 0:0. Neuheit in der Bundesliga. Trotz ordentlicher Leistungen sind die vier Punkte aus den vergangenen vier Partien zu wenig. S04 wartet weiterhin auf den lang ersehnten Sieg.

Für einen Leihspieler des FC Schalke 04 verlief das vergangene Wochenende katastrophal. Der 1. FC Nürnberg steckt weiterhin tief im Abstiegskampf der zweiten Bundesliga. Nun gab es für die Franken und S04-Leihgabe Florian Flick den nächsten heftigen Dämpfer. Für Ex-S04-Trainer Markus Weinzierl bedeutete es sogar das Aus.

FC Schalke 04: Herbe Klatsche für Leihgabe

Florian Flick wechselte in der vergangenen Winter-Transferphase leihweise von S04 zum 1. FC Nürnberg. Nach einer schwierigen Hinrunde mit wenig Einsatzzeiten bei Königsblau, wollte der 22-Jährige unbedingt Spielpraxis sammeln und zusammen mit den „Glubb“ aus dem Tabellenkeller klettern. Der FCN besitzt keine Kaufoption für Flick, er kehrt im Sommer also auf jeden Fall ins Ruhrgebiet zurück. Seine bisherige Zeit in Nürnberg läuft bisher jedoch eher durchwachsen.

Persönlich hat sich die Leihe für Flick bisher ausgezahlt. In allen vier Zweitliga-Partien stand der gebürtige Mannheimer über die vollen 90 Minuten auf dem Feld und konnte mit soliden Leistungen teilweise überzeugen. Für den FCN hingegen bleibt es eine verkorkste Saison. Am Sonntag musste man eine 0:5-Klatsche beim 1. FC Heidenheim hinnehmen. Innerhalb von 20 Minuten kassierten die Nürnberger drei Tore von FCH-Stürmer Tim Kleindienst. Zu den fünf Gegentoren kam auch noch eine rote Karte für Franken-Routinier Enrico Valentini dazu. Ein Nachmittag zum Vergessen für Nürnberg und Flick.

Der „Glubb“ bleibt damit weiterhin im Abstiegskampf. Auf Platz 13 stehend, haben die Nürnberger um S04-Leihgabe Flick lediglich drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten SV Sandhausen. Nach einer ordentlichen letzten Saison zittert sich der FCN nun von Spieltag zu Spieltag. Die Folge: Am Montag (20. Februar) hat der Zweitligist sich von Ex-Schalke-Trainer Markus Weinzierl getrennt.

Rettet eine Pokalsensation die FCN-Saison?

Kurz nach dem Debakel beim 1. FC Heidenheim gab es dann noch eine wichtige Nachricht für Flick und Nürnberg: Im Viertelfinale des DFB-Pokals kommt es im heimischen Max-Morlock-Stadion zum Duell mit dem VfB Stuttgart. Ein schweres, aber an einem guten Tag durchaus machbares Los, hieß es vonseiten der FCN-Fans. Der Traum vom Halbfinale lebt. Es wäre das erste Halbfinale seit der Saison 2006/07, in der man später gegen den VFB Stuttgart sogar den Pokal gewinnen konnte. Vielleicht ein gutes Omen für das anstehende Viertelfinale.

Florian Flick wird gegen den VFB Stuttgart allerdings nicht zum Einsatz kommen. Die Schalke-Leihgabe sah im Achtelfinale gegen Fortuna Düsseldorf wegen einer Notbremse die Rote Karte. So bitter sein Ausfall im Viertelfinale auch ist, so fraglich ist es auch, ob der FCN ohne Flicks Notbremse überhaupt dort stehen würde. Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Flick foulte Fortunen-Stürmer Jona Niemiec in der Nachspielzeit der Verlängerung. Niemiec war nach einem Konter alleine auf dem Weg zu FCN-Torhüter Jensen. Flick opferte sich für das Elfmeterschießen, das Nürnberg dann gewinnen konnte.

Florian Flick war also insgeheim der kleine Pokal-Held der Nürnberger. Für den defensiven Mittelfeldspieler geht es in seinen verbleibenden Partien für die Franken nun einzig und alleine darum, den FCN in Liga Zwei zu halten. In den verbleibenden 13 Partien wird die Mission Klassenerhalt allerdings von einem neuen Trainier angegangen.