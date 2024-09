FC Schalke 04 – 1. FC Köln: Geraerts-Plan geht nach hinten los – S04 offenbart dicke Schwäche

Königsblau bekommt den nächsten Dämpfer! Die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts verliert im eigenen Wohnzimmer gegen den 1. FC Köln (1:3) und kassiert so die zweite Niederlage in vier Spielen. Dabei offenbarte Königsblau im Spiel FC Schalke 04 – 1. FC Köln so manche Schwächen.

Schalke verliert das NRW-Duell hochverdient, die Geraerts-Elf war in vielen Belangen deutlich schwächer als der Bundesliga-Absteiger aus Köln. Nach der Partie FC Schalke 04 – 1. FC Köln wird sich auch Geraert selbst für die Pleite verantworten müssen.

FC Schalke 04 – 1. FC Köln: Fehlerhafte Zentrale kostet S04 Punkte

Nach knapp 46 Minuten lagen die Gastgeber bereits mit 0:3 hinten. Erst setzte es mit dem 0:2 direkt vor der Halbzeit den bitteren Schlag, dann sorgten die Kölner nur Sekunden nach Wiederanpfiff für die Vorentscheidung. Doch besonders der zweite Gegentreffer zeigte deutlich, dass Königsblau noch eine Menge Arbeit vor sich hat.

Es liefen die letzten Sekunden der ersten Hälfte, als der Effzeh nach einem misslungenen Pressing der Schalker mit einem starken Konter auf 2:0 erhöhen konnte. S04 griff zu naiv an und musste schließlich hinterherrennen. Ausgerechnet gegen die schnelle Kölner Offensive war das Anlaufen der Schalker fatal und wurde direkt bestraft.

Geraerts erklärte in den vergangenen Wochen immer wieder, dass S04 den Gegner früh stören und hohe Ballgewinne erzielen möchte. Doch angesichts der Spielzeit und der gegnerischen Klasse war eine solche Aktion kurz vor dem Halbzeitpfiff völlig unnötig. Letztlich gab man das Spiel damit komplett aus der Hand und ging mit einem deutlichen Rückstand in die Kabine.

S04-Plan spielt Köln in die Karten

Mit Blick auf die Kölner Stärken im Mittelfeld und im Angriff hatte sich Geraerts vor der Partie dazu entschieden, Ron Schallenberg einmal mehr in die Innenverteidigung zu stellen und Jannik Bachmann sowie Paul Seguin im zentralen Mittelfeld auflaufen zu lassen. Doch diese Konstellation funktioniert – einmal mehr in dieser Saison – nicht wirklich. S04 fehlte in der Zentrale komplett der Zugriff, der Effzeh konnten mehrmals mühelos das Mittelfeld überbrücken.

Mit einem Vierermittelfeld konnten die Gäste immer wieder Überzahl erzeugen und sich so gefährlich nach vorne kombinieren. Als klassischer Abräumer hätte Schallenberg dem S04 wohl auch im defensiven Mittelfeld gutgetan – die Idee von Geraerts ging also nicht auf und machte es den Kölnern zu oft zu einfach.