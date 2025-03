Schalke 04 – FC Groningen LIVE: Testspiel als Chance? Diese S04-Spieler wollen sich zeigen

Der Ball in der 1. und 2. Bundesliga ruht aufgrund der Länderspielpause – aber nicht ganz. So bestreitet der FC Schalke 04 am Mittwoch (19. März, 18 Uhr) ein Testspiel gegen den FC Groningen aus der ersten niederländischen Liga.

Für Cheftrainer Kees van Wonderen ist das die Möglichkeit, einige Experimente beim FC Schalke 04 auszuprobieren. So werden vermutlich einige Spieler gegen den FC Groningen zum Einsatz kommen, die zuletzt häufiger auf der Bank Platz nahmen. Aber auch viele Talente dürfen sich präsentieren.

FC Schalke 04 – FC Groningen im Live-Ticker

Welche Spieler bekommen im Testspiel die Möglichkeit, sich zu zeigen? Werden auch die Leistungsträger dabei sein? In unserem Live-Ticker zum Testspiel zwischen Schalke 04 und dem FC Groningen bleibst du immer auf dem Laufenden.

FC Schalke 04 – FC Groningen -:- (-:-)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

15.53 Uhr: Gute Nachrichten für alle Fans: Die Partie wird zwar im Parkstadion ausgetragen, dennoch wird auf dem YouTube-Kanal des S04 ein Livestream zur Verfügung gestellt.

15.20 Uhr: Feiern Moussa Sylla und Emil Höjlund ihre Comebacks? Beide Stürmer fielen zuletzt aus und sind auf dem Weg der Besserung. Ob sie schon gegen Groningen spielen werden, wird sich zeigen. Vermutlich aber wird Königsblau kein Risiko eingehen wollen.

14.44 Uhr: Mit Zaid Tchibara (Kreuzbandriss), Marcin Kaminski (Fußprellung), Janik Bachmann (Nackenprobleme), lyes Hamache (Achillessehnenverletzung), Max Grüger (DFB-U20) sowie Tomas Kalas und Taylan Bulut (beide krank) stehen van Wonderen einige Profis nicht zur Verfügung. Auch Amin Younes wird vermutlich nicht mitwirken können, da er das Training am Dienstag verletzungsbedingt abbrechen musste.

13.15 Uhr: In der fast spielfreien Zeit hat Schalke die Möglichkeit, an einigen Problemen zu arbeiten. Cheftrainer Kees van Wonderen wird daher auch froh sein, dass es ein Testspiel gegen den FC Groningen gibt. Hier kann der S04-Coach einige Sachen ausprobieren und auch Spielern die Chance geben, die kaum Einsatzzeiten hatten. Dazu zählen unter anderem Felipe Sanchez, Peter Remmert, Aymen Barkok oder Mauro Zalazar.

12.34 Uhr: Nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage gegen Hannover 96 geht Königsblau mit gemischten Gefühlen in die Länderspielpause. Zuvor gab es nämlich zwei Siege in Folge und auch gegen die 96er sah es bis zur 87. Minute gut aus. Doch innerhalb von wenigen Minuten kassierte S04 zwei Gegentore und verlor am Ende doch noch.

Mittwoch, 19. März, 12.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Testspiel des FC Schalke 04 gegen den FC Groningen. Hier bekommst du alle Informationen zur Begegnung.