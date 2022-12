FC Schalke 04: Fans in der Warteschleife – um diesen Kracher ist es still geworden

Der Winterfahrplan des FC Schalke 04 steht. Die Königsblauen werden nach dem Weihnachtsurlaub noch drei Testspiele abhalten. Im Trainingslager im türkischen Belek wird die Mannschaft von Trainer Thomas Reis gegen den FC Zürich und 1. FC Nürnberg testen, ehe eine Woche vor dem Start der Rückrunde Werder Bremen zum letzten großen Test in die Veltins Arena kommt.

Bei der Menge an Testspielen hat der FC Schalke 04 an straffes Programm zur Vorbereitung auf die Rückrunde. Vielen Fans fehlt allerdings eine Partie im Winterfahrplan ihres Klubs: Das Benefizspiel für das Ahrtal. Das Highlight gegen Bayern München war kurz nach der Flutkatastrophe angekündigt worden. Seither ist es still geworden.

FC Schalke 04: Was wird aus dem Benefizspiel?

Um den Menschen in den betroffenen Gebieten zu helfen, haben sich der FC Schalke und der FC Bayern wenige Tage nach der Katastrophe darauf verständigt, ein gemeinsames Benefizspiel in der Veltins-Arena zu veranstalten. Die Königsblauen erklärten, dass Hilfe „schnell und unkompliziert notwendig“ sei. Die Erlöse aus dem Spiel sollten den Personen aus den Hochwassergebieten zugutekommen. Eine genaue Terminierung konnte damals noch nicht getroffen werden. Auch knapp anderthalb Jahre nach der Ankündigung steht ein genaues Datum für das Spiel noch aus.

Unter den Ankündigungen der letzten Testspiele haben sich die Schalke-Fans in den sozialen Netzwerken deswegen gefragt, ob das Spiel überhaupt noch stattfindet. Auf Anfrage von DER WESTEN teilte der FC Schalke 04 nun mit: „Das Spiel ist weiterhin geplant und wird stattfinden“. Als Grund dafür, dass die Partie noch nicht stattgefunden hat, nannten die Königsblauen die Terminkalender beider Klubs. Der FC Bayern hat sich bislang nicht zu unserer Anfrage geäußert.

FC Schalke 04: Das Benefizspiel kommt – aber wann?

Die Fans können also aufatmen. Der Testspiel-Kracher für den guten Zweck findet also definitiv statt – nur wann, ist die Frage. Aufgrund der Menge an Testspielen ist allerdings ziemlich klar, dass es in der laufenden Winterpause wohl keinen Platz mehr im Terminkalender der Königsblauen geben dürfte. Die Bayern haben bisher nur ein Testspiel vor der Rückrunde angekündigt: Am 13. Januar trifft man auf RB Salzburg.

Der nächstmögliche Termin, an dem alle Schalker und Münchner theoretisch Zeit hätten, wäre dann erst in der Sommerpause. Dann wäre die Flutkatastrophe im Ahrtal bereits zwei Jahre her.

Mehr News:

Im Juli des vergangenen Jahres hielt die Flutkatastrophe die Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in Atem. Mehr als 180 Menschen starben, über 700 wurden teilweise schwer verletzt. Die Kosten zum Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur schätzten Experten auf unfassbare 40 Milliarden Euro.