FC Schalke 04: Fans nach Heimpleite mit klarer Forderung – Geraerts zum Handeln gezwungen?

Königsblau verliert hochverdient mit 1:3 gegen den 1. FC Köln und ist auf dem Boden der Tatsachen angekommen: Vor Trainer Karel Geraerts und sein Team wartet noch eine Menge Arbeit. Besonders die Defensive des FC Schalke 04 präsentierte sich zu oft zu schlecht, um gegen ein starkes Köln bestehen zu können.

Ganz wenige Akteure des FC Schalke 04 konnten gegen den Effzeh wirklich überzeugen. Ein Spieler, der jedoch zeigte, was er kann, war Amin Younes. Der Routinier bestätigte die guten Eindrücke aus Magdeburg (2:2) und ließ die Fans des FC Schalke 04 hoffen.

FC Schalke 04: Neuzugang gibt Königsblau Hoffnung

Beim Stand von 0:3 kam Younes in der 58. Minute auf dem Platz damit feierte er sein Debüt im neuen Wohnzimmer. Von Sekunde eins an riss er das Spiel an sich, kreierte immer wieder gute Offensivaktionen und baute immer wieder das Spiel auf der eigenen Defensive heraus auf.

Der 31-jährige, der erst seit diesem Sommer für Königsblau spielt, machte ein gutes Spiel und brachte seine Mannschaft letztlich wieder ins Spiel. Knapp zehn Minuten nach seiner Einwechslung holte er einen Elfmeter heraus, den Kapitän Kenan Karaman letztlich zum 1:3 verwandeln konnte.

Wiederum sieben Minuten später war es einmal mehr Younes, der durch eine starke Szene glänzen konnte. Der Mittelfeldspieler leitete das vermeintliche 2:3 mit einem herausragenden Pass ein – doch Tobias Mohr stand letztlich hauchdünn im Abseits. Allerdings hat diese Szene gezeigt, wie viel Younes dem Schalker Spiel geben kann.

Fans wollen Startelf-Debüt von Younes sehen

Auch die Fans des S04 waren von dem Auftritt des Offensiv-Akteurs begeistert. „Younes ist unfassbar gut, er weiß genau, was er auf dem Platz machen muss. Er bereichert unser Spiel in so vielen Ebenen“, hielt ein Knappen-Anhänger mit. Die Fans des Pottklubs waren sich nach dem Spiel sicher: Nach der Länderspielpause muss Younes in der Startformation stehen.

„Younes ist unser bester Spieler, wenn er fit is und bleibt. Er kann ein absoluter Unterschiedsspieler sein – in Karlsruhe muss er dringend starten“, erklärte ein Fan. Nach der Länderspielpause geht für Schalke zum KSC (Freitag, 13. September, 18.30 Uhr) – ob Younes dort dann sein Startelf-Debüt für S04 feiern darf?