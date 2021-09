FC Schalke 04: Fans werden langsam ungeduldig – wie lange müssen sie dem S04 noch „auf den Sack gehen?“

Die sportlich wichtigen Fragen sind geklärt. Seit Dienstagabend steht endgültig fest, mit welchem Kader der FC Schalke 04 die Mission Wiederaufstieg angehen will. Wochenlang hatten die Fans gerätselt, welche Spieler den Umbruch überleben und welche Profis Rouven Schröder neu nach Gelsenkirchen holt.

Doch an anderer Stelle lässt der FC Schalke 04 seine Fans noch immer im Dunkeln tappen. Dabei wollen sie schon seit langer Zeit wissen, wie es um das neue Ausweichtrikot in dieser Saison steht.

FC Schalke 04: Diese Frage brennt den S04-Fans unter den Nägeln

Zu Hause laufen die Knappen wie gewohnt in königsblau auf. Für diese Saison ließ sich Ausrüster Umbro nicht auf irgendwelche Spielchen ein. Lediglich die Seiten des Trikots sind durch einen breiten weißen Streifen ergänzt.

Torjäger Simon Terodde im Heimtrikot des FC Schalke 04. Foto: imago images/Sven Simon

Für die Partien in der Fremde steht ein weißes Jersey zur Verfügung, welches an den Schultern hellblau eingefärbt ist. Beide Varianten bekamen die Fans in der zweiten Liga bereits in Action zu sehen. Nur eine Sache vermissen sie noch immer: Das Ausweichtrikot.

Immer wieder sind in den sozialen Netzwerken Kommentare zu lesen, die sich wundern warum Schalke und Umbro das Trikot noch immer unter Verschluss halten. Auch nach dem fünften Spieltag gibt es keine neuen Infos.

Wie lange müssen wir dem @s04 und @umbro noch auf den „Sack“ gehen? Ausweichtrikot? #S04 — Herr Zipp (@MarkusZipp) August 29, 2021

„Wie lange müssen wir dem S04 und Umbro noch auf den „Sack“ gehen? Ausweichtrikot?“, fragt daher Twitter-User „MarkusZipp“. Er ist nicht der Einzige. „Wie ich auf das Ausweichtrikot warte“, schreibt Userin „Meeliinaak“ zu einem Bild in S04-Trainingsanzug.

+++ FC Schalke 04: Brisantes Foto bringt Verein in Erklärungsnot – S04 reagiert deutlich +++

Ein weiterer Fan nimmt die Sache mittlerweile mit Humor. So kann er eine schwierige Entscheidung vertagen: „Hoffentlich bringt der S04 dieses Ausweichtrikot nicht mehr raus. Ich könnte mich beim Trikotflock einfach nicht zwischen Terodde und Latza entscheiden“, meint „Jakobusson“.

FC Schalke 04: Pressesprecher äußerte sich bereits Ende Juli

In der Trikot-Causa hatten sich einige Fans bereits Ende Juli an Schalke-Pressesprecher Marc Siekmann gewandt. Seine Antwort damals: „Müsst ihr euch noch etwas gedulden.“ Über einen Monat später ist die Geduld bei vielen allerdings strapaziert.

----------------------------------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

----------------------------------------

Wie das Ausweichtrikot aussehen könnte, dazu gab es bereits vor einigen Monaten Leaks im Netz. Das Design hatte die Fans in zwei Lager gespalten >>>