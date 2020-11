FC Schalke 04: Frust bei den königsblauen Fans – dann bekommen sie DIESES Angebot

Die Fans des FC Schalke 04 sind auf der Suche nach Frustbewältigung. Nach dem Remis gegen den VfB Stuttgart ist es offiziell: Ihr Team ist die zweit-erfolgloseste Truppe in der Geschichte der Bundesliga. Nur Tasmania Berlin blieb mit 31 Spielen in Folge noch länger ohne Sieg.

Eine harte Zeit für die Anhänger des FC Schalke 04, die ohnehin schon leidgeprüft sind. Nach dem Auftritt gegen die Schwaben gab es immerhin für die Anhänger der Knappen ein besonderes Angebot.

FC Schalke 04: Domian lädt Fans zur Frustbewältigung ein

Dabei sah es am Freitagabend aus Sicht der Königsblauen so vielversprechend aus wie lange nicht. Gegen den Aufsteiger ging Schalke durch ein Kopfballtor von Malick Thiaw mit 1:0 in Führung. Ein in dieser Saison bisher nicht gekanntes Gefühl.

--------------------------------

Schalke 04 - VfB Stuttgart 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Thiaw (30.), 1:1 Gonzalez (55.)

Hier alle Highlights >>>

--------------------------------

Die Euphorie sollte jedoch nur bis zur zweiten Halbzeit reichen. Anschließend übernahm der VfB die Kontrolle. Mit einem Elfmetertor erzielten die Gäste den Ausgleich. Spätestens von da an ging bei der Mannschaft von Manuel Baum nicht mehr viel zusammen.

Ob man sich nun über den Punktgewinn freut oder sich ärgert, weil man einen möglichen Sieg verschenkt hat, muss jeder für sich entscheiden. Jedoch ist auch klar, dass die anhaltende Erfolglosigkeit weiter für Frustration sorgt.

Den Reaktionen nach wäre es bei @s04 neben einem Team-Psychologen an der Zeit für einen Fan-Psychologen... — Jürgen Domian (@domian) October 30, 2020

Das wollte nach Abpfiff ausgerechnet Jürgen Domian für sich selbst nutzen. Der Moderator, der sich in seiner Sendung um jegliche Probleme seiner Zuhörer kümmert, wandte sich beim Kurznachrichtendienst Twitter an die königsblaue Fangemeinde.

Moderator Jürgen Domian. Foto: imago images/Sven Simon

„Liebe Schalke-Fans, wieder kein Sieg, das muss eine harte Zeit für Euch sein. Ab 23.30 Uhr hat Domian auch für Euch live im WDR ein offenes Ohr“, twitterte er gleich nach dem Schlusspfiff. „Ihr könnt Eurem Frust freien Lauf lassen.“

Aufruf sorgt für Diskussionen

Ob Domian diese Aktion nun ernst meinte oder ob er lediglich das Schalker Leid für seine eigenen Zwecke gebrauchen wollte, darüber diskutierten die Fans in den Kommentaren. Der Moderator selbst legte sogar noch mal nach.

-------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

Schalke 04: Wieder kein Sieg! DIESE Schulnote gibt Fußballlehrer Baum seinem Team gegen Stuttgart

Schalke 04 jubelt über Führungstor – und die Fans denken nur noch an Ketchup

FC Schalke 04: Irre Bilder von Manuel Baum! So macht der S04-Trainer sein Team heiß

-------------

„Den Reaktionen nach wäre es bei neben einem Team-Psychologen an der Zeit für einen Fan-Psychologen.“ Am meisten würde es Schalke 04 wohl helfen, endlich wieder zu gewinnen. Die nächste Chance bietet sich am Dienstag. Dann trifft S04 im DFB-Pokal auf den 1. FC Schweinfurt.

Endlich steht Schalkes Gegner fest. Foto: imago images/AFLOSPORT

DFB-Pokal mit Verspätung

Eigentlich hätte die erste Hauptrunde schon im September ausgetragen werden sollen. Doch wegen eines Gerichtsstreit zwischen Schweinfurt dem bayrischen Fußballverband und Türkgücü München verschob der DFB die Partie. Wie es zu dem Streit kam, erfährst du hier >>> (mh)