FC Schalke 04: Unglaublicher Anblick – selbst S04-Ikone Büskens ist sprachlos

Das war ein bitterer Moment. Nach dem Spiel in Hannover haderte der FC Schalke 04 mit dem Ergebnis. Die Knappen hatten den Sieg schon vor Augen, doch zerstörte ein Eigentor alle Hoffnungen auf drei Punkte. Trotzdem gibt es vieles, das jetzt Mut macht.

Dazu gehören einmal mehr auch die Fans, die beim Gastspiel in Niedersachsen wieder alle Register zogen. Der Auftritt der königsblauen Armada hat bei den Spielern und Verantwortlichen des FC Schalke 04 ordentlich Eindruck hinterlassen. Selbst bei Mike Büskens, der eigentlich schon alles erlebt hat.

FC Schalke 04: Fette Choreo in der Fremde

Weil sie wegen eines Zoffs mit der Polizei Gelsenkirchen Zuhause derzeit keine Choreos auffahren dürfen, weicht die Fanszene der Knappen halt auf die Auswärtsspiele aus. Mindestens 15.000 S04-Anhänger versammelten sich in Hannover und präsentierten ein überdimensionales Schalke-Logo (hier mehr zur Choreo lesen). Trotz des späten Ausgleichs gab es nach Abpfiff zudem aufmunternde Worte.

Der Auftritt hat ordentlich Eindruck gemacht. Und so sah sich Vereinslegende Mike Büskens in seiner Instagram Story zu einer Lobeshymne auf die Fans des FC Schalke 04 gezwungen. Denn angesichts der bisherigen Auswärtsleistungen ist so ein Support keine Selbstverständlichkeit.

„Macht S04 aus“

„Was wir gestern erleben durften, macht die S04-Vereinsfamilie aus“, schrieb Büskens am Montagabend (8. April) überwältigt zu einem Bild der Choreo. Auch er verwies auf die bis Hannover miserable Auswärtsbilanz 2024 mit vier Niederlagen in vier Spielen.

„Vergnügungssteuerpflichtig waren die Auftritte nicht“, weiß auch der langjährige Co-Trainer. Umso mehr staunt er über die Unterstützung. „Ihr habt gestern wieder einmal gezeigt, wie man in kritischen Phasen zusammensteht. Dafür einen großen DANK“, so Büskens.

FC Schalke 04 weiter im Abstiegskampf

Zwar fühlt sich das Unentschieden in Hannover wie eine Niederlage an, doch am Ende könnte auch dieser Punkt viel wert sein. Das Rennen um den Klassenerhalt ist in der 2. Liga so umkämpft wie lange nicht mehr. Gleich sieben Teams stecken voll drin.

Deshalb kann auch nur ein Zähler am Ende den Unterschied machen. Für den FC Schalke 04 geht es nun weiter mit dem Duell gegen den 1. FC Nürnberg. Angesichts der Fanfreundschaft wird auch das eine besondere Begegnung – und Zuhause spielen die Knappen ohnehin besser.