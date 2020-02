FC Schalke 04 gegen Hertha BSC: S04-Fans eskalieren wegen DIESER irren Szene

Gelsenkirchen. Was für ein Pokal-Abend in der Veltins-Arena! Der FC Schalke 04 setzt sich in der Verlängerung mit 3:2 gegen Hertha BSC durch und zieht ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein.

Der Aufreger des Spiels: Trainer David Wagner flog mit Rot vom Platz. Die Fans vom FC Schalke 04 verstehen die Welt nicht mehr.

FC Schalke 04: Wagner sieht die Rote Karte und keiner weiß warum

Nach 0:2-Rückstand zur Pause hat sich der FC Schalke 04 mit einer irren Aufholjagd noch in die Verlängerung gerettet. Daniel Caligiuri erzielte mit einer schönen Einzelaktion den Anschlusstreffer und bereitete den Ausgleichstreffer von Amine Harit stark vor.

In der Verlängerung wurde es dann ganz wild. In der 101. Minute brannten Herthas Jordan Torunarigha die Sicherungen durch. Nach einem Foul von Omar Mascarell an der Seitenlinie packte sich der 22-Jährige eine Getränkekiste und feuerte sie auf den Boden.

Trainer David Wagner versucht Jordan Torunarigha aufzuhelfen. Foto: imago images/Jan Huebner

Der gelb-vorbelastete Torunarigha sah für diese Aktion von Schiedsrichter Harm Osmers die Gelb-Rote Karte. Doch dann wurde es kurios.

Osmers lief zur Seitenlinie und schaute sich die Szene nochmal genau an. Dann ging er zu Schalke-Coach David Wagner und zeigte ihm die Rote Karte. Wagner musste die restliche Zeit auf der Tribüne verbringen.

Schalke-Fans verstehen die Welt nicht mehr

Aber wieso? Wagner half dem hingefallen Torunarigha nur wieder auf die Beine und packte ihn am Arm, um den aufgebrachten Hertha-Spieler zu beruhigen. Weit und breit kein Anzeichen einer Tätlichkeit.

Die Schalke-Fans können die Szene einfach nicht fassen und eskalieren auf Twitter.

Die Reaktionen

„Das ist ein Skandal. Sorry aber wie kann so einer Profischiedsrichter sein? Das ist ja traurig und schockierend.“

„Brennt dir der Helm, Schiri?“

„Der Kommentator fasst das deutsche Schiedsrichterwesen mit seinem herrlich ehrlichen "HÄÄÄÄ?" nach dem Platzverweis für Wagner perfekt zusammen.“

„Für was bekommt David Wagner da Rot? Das ist absolut lächerlich. Sorry, das ist nix.“

„Sicht aus dem Stadion: Hertha Spieler wird unnötig hart abgeräumt fliegt in unseren Trainer. Hertha Spieler haut aus Wut Wasserkasten um, er und Wagner fallen fast hin. Wagner hält sich fest um dies zu verhindern. Erklär mir bitte warum Wagner rot bekommt?“

Am Ende konnte Schalke auch ohne Wagner an der Seitenlinie das Viertelfinale eintüten. Benito Raman erzielte nach einem Sprint über das halbe Feld den entscheidenden Treffer.