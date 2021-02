FC Schalke 04: Trotz Krise begeistert ER die Fans – „Großartiger Typ“

Oft Grund zum Jubeln haben die Fans des FC Schalke 04 angesichts der aktuellen sportlichen Lage nicht.

Die Knappen befinden sich mitten im Abstiegskampf. Außerhalb des Platzes sorgt nun aber ein ganz besonderes Video für Erheiterung bei allen, die es mit dem FC Schalke 04 halten.

FC Schalke 04: S04-Fan mit besonderer Schlittenfahrt

Die heftigen Schneefälle der letzten Tage haben auch den Westen Deutschlands nicht verschont. Auch das Ruhrgebiet versank unter einer weißen Decke und animierte vielerorts Menschen zu kuriosen Ideen.

Eine davon sorgt nun unter Schalke-Anhängern für etwas positive Stimmung in der aktuell so tristen Zeit. Ein Videomitschnitt, der in den sozialen Netzwerken kursiert, zeigt einen Knappen-Fan bei einer besonderen Schlittenfahrt.

Mit kurzer Hose, Mütze und umgehängten Schal, dafür aber ohne T-Shirt lässt sich der Mann auf seinem Schlitten von einem Auto durch die schneebedeckte Landschaft ziehen. Dazu gibt er lautstark den Text „Wir sind Schalker, asoziale Schalker“ zum Besten.

Ein Auftritt, der besonders wegen des doch eher sommerlichen Outfits des Fans für Erheiterung in der Netzgemeinde sorgte. „Wenn Schalker Schlittenfahren“, schrieb ein User, der das Video teilte. Auch andere feierten den Schalker Schlittenfahrer:

„Großartig.“

„Echter Schalker.“

„Geil.“

„Nur der S04!“

„Herrlich. Ich habe einen Vorschlag für einen Schneider-Ersatz. Großartiger Typ.“

Schalke braucht Punkte gegen Union

Währenddessen bereiten sich die Profis der Knappen auf das Gastspiel bei Union Berlin vor. In der Hauptstadt geht es – mal wieder – um wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Überschattet wurde die Vorbereitung von einem Protest der Ultras am Freitagnachmittag. Einige Anhänger versammelten sich vor der Geschäftsstelle des FC Schalke 04 und forderten den Rauswurf von Jochen Schneider. Hier alle Hintergründe >>> (mh)