FC Schalke 04: Fanliebe kennt keine Grenzen? Schalke-Fan nennt seine Tochter ernsthaft SO

Fußball ist für viele eine Herzensangelegenheit. Wer seinen Verein unterstützt, der tut das mit Leib und Seele und das ein Leben lang. Das gilt auch und vor allem für die Fans des FC Schalke 04.

Doch auch wenn Fußball die schönste Nebensache der Welt ist, kennt die Vereinsliebe für viele Fans irgendwann Grenzen. Für manche allerdings auch nicht – wie eine kuriose Anekdote eines internationalen Fans des FC Schalke 04 zeigt.

FC Schalke 04: Tochter und Verein auf ewig verbunden

Auch wenn Schalke 04 aktuell keine Sterne vom Himmel spielt, halten die Fans weiterhin zu ihrem Verein. Dabei haben die Knappen nicht nur in Deutschland viele Anhänger, sondern erfreuen sich auch international großer Beliebtheit.

Mit knapp 160.000 Mitgliedern (Stand September 2019) gehören die Königsblauen zu den Mitgliederstärksten Fußballvereinen der Welt. Kein Wunder, dass sich da in allen Ecken dieses Planeten treue Anhänger des Vereins finden lassen.

1997 triumphierte Schalke im Finale über Inter Mailand. Foto: imago images / Horstmüller

Einer von ihnen ist John Romelle Soriano. Seit 1997, dem Jahr in dem Schalke 04 den UEFA-Cup gewinnen konnte, schwärmt der Filipino für den Klub, wie er gegenüber dem vereinseigenen Format „Schalker International“ erklärt. Was ihn neben dem Triumph über Inter Mailand noch begeisterte: „Die unglaublichen Fans, die mit dem Club reisen, um ihn zu unterstützen, zu singen und alles für die Mannschaft zu geben – so etwas hatte ich zuvor noch nie gesehen“, sagt er.

Seitdem versuche er alles, um die Blauweißen möglichst Woche für Woche zu verfolgen – trotz Zeitverschiebung, die immerhin sechs Stunden beträgt. Seine Liebe zu Schalke schlägt sich auch in der Familie nieder. Ihrer Tochter gaben Soriano und seine Frau einen ganz besonderen Namen: Schalke Soriano!

Soriano brauchte keine Überzeugungsarbeit

„Um das durchzusetzen, musste ich bei meiner Frau gar nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten“, erklärt er gegenüber dem Verein. Weil sie von seiner Leidenschaft und Loyalität zum FC Schalke 04 so beeindruckt gewesen sei, waren sich die beiden schon vor der Schwangerschaft einig: „Unser erstgeborenes Kind wird Schalke heißen.“

All das macht deutlich: Es ist eine besondere Fanliebe zwischen Soriano und den Knappen. „Der FC Schalke 04 ist nicht perfekt – und genau das mag ich. Es ist einfach, einen Verein zu unterstützen, der immer gewinnt“, sagt er. „Es braucht ein wahres Fußballherz, um Schalke zu unterstützen.“ (mh)