FC Schalke 04: Ex-Skandalprofi bei neuem Klub! Jetzt kickt er HIER

Er galt beim FC Schalke 04 als großes Talent, als kommender Star. Doch den Anforderungen wurde Donis Avdijaj schlicht nie gerecht. Stattdessen machte er oft abseits des Platzes von sich reden.

Die Karriere des Stürmers nahm dabei einen herben Knick und Avdijaj kickte fortan nicht mehr für Schalke 04, sondern für eher kleinere Teams. Nachdem er zuletzt vereinslos war, hat er nun mal wieder einen neuen Verein.

Schalke 04: Avdijaj geht in die Niederlande

Schon früh in seiner Karriere stand Avdijaj im Rampenlicht. Mit gerade einmal 17 Jahren hatte er zwar noch kein Bundesligaspiel gemacht, aber trotzdem schon eine Mega-Ausstiegsklausel. Auf Schalke glaubte man fest an ihn und gab ihm 2014 einen Vertrag über fünf Jahre.

Die Stationen von Donis Avdijaj:

FC Schalke 04

Sturm Graz

Roda JC

Willem II Tillburg

Trabzonspor

Heart of Midlothian

Darin enthalten war auch besagte Klausel, die bei fast 50 Millionen Euro gelegen haben soll. Diesem Druck wurde der gebürtige Osnabrücker allerdings nie gerecht. Auf Schalke fasste er nie Fuß. Nach mehreren Leihen wurde sein Vertrag aufgelöst – er wechselte ablösefrei zu Willem II Tillburg in die Niederlande.

Zuletzt war er in Schottland bei Heart of Midlothian unter Vertrag. Doch nach nur einem halben Jahr, in dem er drei Spiele ohne Treffer absolvierte, wurde er schon wieder vor die Tür gesetzt. Im September kündigte er noch an, in Deutschland bleiben zu wollen. Aber daraus wurde nichts.

Einen neuen Vertrag hat der sechsmalige Nationalspieler Kosovos zwar noch nicht unterschrieben, dennoch zieht es ihn erneut nach Holland. Beim FC Emmen trainiert er in der kommenden Woche zunächst zur Probe mit.

Trainer gespannt auf Avdijaj

Trotz aller Skandale und Misserfolge nach seiner Zeit beim FC Schalke 04 freut sich Emmens Trainer Dick Lukkien auf den neuen Probe-Stürmer. „Donis hat bei Willem II gezeigt, dass er sehr gut Fußball spielen kann“, zitiert ihn „Voetbal International“.

„Wir sind sehr gespannt, wie es ihm geht und ob wir etwas füreinander tun können.“ In einer Woche wird man dann mehr zu der Zukunft Avdijajs wissen und ob er dann wieder einen neuen Vertrag unterschreiben wird. (mh)