FC Schalke 04: Ex-Star lässt S04-Fans ausrasten – „Ich träume von einer Rückkehr zu Schalke“

In seiner Zeit beim FC Schalke 04 war Emile Mpenza ein Publikumsliebling. In seinen drei Jahren beim S04 absolvierte er 96 Bundesligaspiele, 33 Tore erzielte er dabei.

Nun hat der ehemalige Stürmer, der 2014 seine Karriere beendet hat, erklärt, dass er immer noch ein Auge auf den FC Schalke 04 hat und irgendwann gerne einmal wieder für die Königsblauen arbeiten möchte.

FC Schalke 04: Mpenza blickt auf Schalke-Zeit zurück

Im Interview mit „Sport1“ blickt Emile Mpenza auf seine „unglaubliche“ Zeit bei den Königsblauen zurück. „Ich hatte eine sehr erfolgreiche Zeit als Spieler, wir haben zweimal den DFB-Pokal gewonnen“, so der der 57-malige belgische Nationalspieler, der 2000 zum FC Schalke 04 kam.

Mpenza kommt dabei regelrecht ins Schwärmen. „Ich habe während dieser Zeit aber auch viele tolle Menschen kennengelernt. Egal, ob es Spieler waren wie zum Beispiel Ebbe Sand, Gerald Asamoah, Funktionäre wie Rudi Assauer oder aber die sensationellen Fans von S04. Schalke war eine ganz besondere Station in meiner Karriere. Ich habe nur beste Erinnerungen, die Liebe der Fans war magisch“, erklärt der 44-Jährige.

Mpenza will nach Gelsenkirchen zurückkehren

Anschließend machte der Belgier deutlich, dass er eines Tages gerne zu seinem ehemaligen Arbeitgeber zurückkehren möchte. „Wenn es eine Möglichkeit gibt, würde ich gerne helfen. Ich bin immer offen. Wenn Schalke meine Hilfe benötigt, helfe ich sofort. Ich träume von einer Rückkehr zu Schalke“, erklärt der ehemalige Offensivspieler. Zuletzt war er als Co-Trainer für Royal Mouscron tätig.

Mehr News:

Laut Mpenza fehle es dem abstiegsbedrohten Klub derzeit an Identifikationsfiguren. „Ich denke, dass man alte Hasen in den Verein einbinden muss, um Stabilität zu haben, mit mehr DNA im Verein. Schalke braucht wieder Identifikationsfiguren im Klub, die die Fans kennen, mit denen sie sich auch identifizieren können. Das ist in den vergangenen Jahren leider etwas verlorengegangen. Ich denke, diesem wunderbaren Verein würde es wirklich sehr helfen, wenn ein paar ehemalige Spieler in den Verein integriert werden, um S04 neues Leben einzuhauchen“, erklärt Mpenza.