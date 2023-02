FC Schalke 04: Klub-Legende plötzlich wieder beim S04 – „Wie geil“

Viele Fans des FC Schalke 04 werden sich in eher düsteren Tagen wie diese gerne an die glorreicheren Zeit des Klubs zurückerinnern. An magische Europa-Pokal-Nächte, Vizemeisterschaften, große Derbysiege oder DFB-Pokal-Erfolge.

Eine der erfolgreichsten Zeiten der Vereinsgeschichte fällt wohl auf die frühen 2000er-Jahre zurück. Der FC Schalke 04 spielte in dieser Zeit regelmäßig um die vordersten Plätze in der Bundesliga oder gar der Meisterschaft mit und gewann gleich zweimal hintereinander den DFB-Pokal. In dieser Woche besuchte ein Top-Spieler dieser Jahre und eine Klub-Legende das Team von Thomas Reis und sorgte damit für große Freude beim S04

FC Schalke 04: Das kongeniale Sturmduo

Emile Mpenza war in seiner Zeit beim FC Schalke 04 einer der besten und gefährlichsten Stürmer der Liga. Pfeilschnell, extrem wendig, dennoch robust und abschlussstark. Nicht viele Gegner hatten Lust auf das Duell gegen Königsblau, wenn Mpenza auf dem Platz stand. Zusammen mit seinem dänischen Stürmer-Kollegen Ebbe Sand bildete er ein unglaubliches Sturmduo, was manche Fans noch heute träumen lässt. In der Saison 2000/01 kamen die beiden Stürmer zusammen auf 56 Torbeteiligungen in der Bundesliga und schossen die Schalker fast zu zweit zur bitteren „04-Minuten“-Meisterschaft. Sand wurde in dieser Saison Torschützenkönig.

Auch wenn der Mpenza „nur“ drei Jahre auf Schalke spielte, ehe er zurück in seine Heimat zu Standard Lüttich zurückging, war der belgische Stürmer ein absoluter Fanliebling. Aufgrund der enorm erfolgreichen Zeit und der großen Beliebtheit auf Schalke, wird der 44-Jährige auch heute noch gerne in Gelsenkirchen gesehen und stets freundlich empfangen.

Wiedersehen mit Büskens und Asamoah

Am Dienstag (21. Februar) besuchte Mpenza nach langer Zeit wieder seine alte Wirkungsstätte. Mit dicker Winterjacke und grauer Strickmütze beobachtete der ehemalige Spieler seine Nachfolger beim Training. Unbemerkt bleib das natürlich nicht. Co-Trainer Mike Büskens und Gerald Asamoah erkannten ihren ehemaligen Teamkollegen sofort und begrüßten den Belgier herzlichst. Auch die S04-Fans waren von dem Besuch ihres Ex-Stürmers begeistert. In den sozialen Netzwerken hieß es nur „Wie geil“ unter dem Beitrag des FC Schalke 04. Andere forderten: „Soll die Schuhe anziehen!“.

Mit seiner Qualität von früher würde er dem Team von Thomas Reis mit Sicherheit weiterhelfen. Vielleicht hat Mpenza ja bei seinem Besuch Terodde und Co. ein paar Tipps gegeben, damit die Offensive von S04 passend zum wichtigen Spiel gegen den VfB Stuttgart ins Rollen kommt.