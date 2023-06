FC Schalke 04: Möglicher Bülter-Ersatz – sollte S04 diesen Schweden-Bomber holen?

Die Hoffnung war groß und war auch lange da, doch in den kommenden Tagen wird es beim FC Schalke 04 Klarheit geben. Marius Bülter wird den Verein in diesem Sommer verlassen und sich wohl einem Bundesligisten anschließen. Favorit auf den Flügelstürmer ist die TSG Hoffenheim.

Der FC Schalke 04 muss nach einem Nachfolger suchen. Sicher ist: Den 30-jährigen Leistungsträger zu ersetzen, wird schwer. Doch in ganz Europa gibt es einige Flügelspieler, die der S04 im Auge haben sollte. Einer davon kommt aus Schweden und schießt in den Niederlanden alles kurz und klein. Wäre er einer für Königsblau?

FC Schalke 04 auf der Suche nach Bülter-Ersatz

Dass der FC Schalke 04 in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga überhaupt noch die Möglichkeit auf den Klassenerhalt hatte, liegt zum Großteil an Marius Bülter. Dank seiner acht Tore und einer Vorlage stand der Revierklub an einigen Spieltagen sogar auf einem Nicht-Abstiegsplatz, schaffte es am Ende allerdings nicht mehr, sich zu retten.

Mit in die zweite Liga möchte Bülter nicht. Der 30-Jährige sieht sich eher in der Bundesliga und wird auch in der kommenden Spielzeit dort spielen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich Bülter mit der TSG Hoffenheim geeinigt haben. Nun liegt es nur noch an den beiden Klubs. Schalke möchte fünf Millionen für den Flügelspieler. Eine Einigung wird in dieser Woche noch erwartet.

Währenddessen muss sich der Traditionsverein aus Gelsenkirchen auf die Suche nach einem Ersatz für die Flügel machen. Wenn Sportdirektor Andre Hechelmann und Sportvorstand Peter Knäbel in die Niederlande schauen, könnten sie womöglich auf die perfekte Bülter-Nachfolge stoßen.

Schweden-Bomber schießt alles kurz und klein

36 Spiele, 16 Tore und 19 Vorlagen: Bei dieser Statistik schauen nicht nur die Fans des FC Schalke 04 ganz genau hin. Emil Hansson ist ein Schwede, der in Norwegen geboren ist und in den Niederlanden spielt. Unter anderem dank seiner überragenden Tor- und Assist-Quote ist Heracles Almelo, wo Hansson aktuell unter Vertrag steht, als Meister der Zweiten Liga in die Eredivisie wieder aufgestiegen.

Emil Hansson sorgt in den Niederlanden für Aufsehen. Sollte S04 bei ihm zu schnappen? Foto: IMAGO/Pro Shots

Der 24-jährige Hansson ist auf der linken Außenbahn beheimatet, genauso wie Bülter. In Almelo hat der zehnfache schwedische U21-Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2024. Laut „Transfermarkt“ beträgt sein Marktwert aktuell 1,3 Millionen Euro. Durch die Ablöse von Bülter könnte sich Schalke den offensiven Spieler locker leisten. Die Frage ist nur, ob S04 ihn auch beobachtet und Interesse hätte.

Die 2. Bundesliga kennt Hansson auch schon. In der Saison 2019/20 stand er nämlich bei Hannover 96 für rund sechs Monate unter Vertrag, ehe der Wechsel in die Niederlande folgte. Ob es zu einer Rückkehr nach Deutschland kommen wird?