Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04: Enttäuschende Auftaktpleite für S04! Doch dieser Star macht Hoffnung – „Glücksgriff“

Es hat nicht sein sollen. Die Partie Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04 war für die Zuschauer mehr als nur ansehnlich, für die Königsblauen sprang am Ende jedoch nichts dabei raus. Mit 3:0 entscheidet die SGE die Partie für sich.

Dabei war der S04 über weite Strecken die bessere Mannschaft, hatte zahlreiche Torchancen und konnte sich für die gute Leistung nicht belohnen. Was bei Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04 den Fans jedoch Mut machte, war die Leistung eines S04-Stars.

Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04: Auftaktpleite für S04!

Mehr Torchancen, zwei Aluminiumtreffer und am Ende null Punkte. Der FC Schalke 04 verliert bei Eintracht Frankfurt mit 0:3 und verpatzt den Auftakt in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Bundesliga.

Von der ersten Minute an machte Königsblau eine mehr als nur ordentliche Partie und hatte viele Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Allerdings hatten entweder der Pfosten oder Eintracht-Keeper Kevin Trapp etwas dagegen.

Und wie es im Fußball üblich ist, ging der Gegner dann nach den zahlreichen vergebenen Chancen in Führung. Lindström erzielte in der 22. Minute das 1:0 für die SGE. Auch danach waren die Schalker aktiver und besser, konnten aber nicht treffen. Kurz vor dem Ende erhöhte Eintracht auf 2:0 durch Borre, den Schlusspunkt setzte dann Buta in der Nachspielzeit.

Kozuki macht S04-Fans Hoffnung

Wie auch schon in der gesamten Vorbereitung war Soichiro Kozuki der auffälligste Schalker. Der Japaner hatte viele Ballaktionen, einige starke Hereingaben, die leider nicht beim Teamkollegen ankamen und sogar die Möglichkeit, sein Bundesliga-Debüt mit einem Tor zu krönen.

In der 32. Minute nimmt Kozuki die Kugel im Strafraum stark an, schließt aus recht spitzem Winkel selbst ab und scheitert am Pfosten. Nach einer mehr als nur ordentlichen Leistung war dann in der 74. Minute Schluss.

Mehr News für dich:

Trotz der enttäuschenden Pleite sind die Fans nach Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04 optimistisch. Grund dafür ist Kozuki. „Kozuki ist echt ein Glücksgriff bisher, aber du musst halt in unserer Situation Tore schießen“, urteilt ein Anhänger auf Twitter. Andere stimmen ihm zu. „Egal ob erste oder zweite Liga, Kozuki wird uns Spaß bereiten die nächsten Jahre“, „Kozuki macht das so gut bisher. Hoffentlich kann er uns zum Klassenerhalt schießen“ und „Was für ein starkes Spiel von Kozkui“, heißt es in den Kommentaren.