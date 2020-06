FC Schalke 04: Riesen-Diskussion! Um DIESE Szene geht es

Frankfurt. Der FC Schalke 04 verliert auch in Frankfurt – Rabbi Matondo hätte das mit einer Unsportlichkeit womöglich verhindern können. Über die Szene aus der 83. Minute wird in S04-Fankreisen nun heftig diskutiert.

Rabbi Matondo war von Alessandro Schöpf in Szene gesetzt worden. Mit Tempo drang der Waliser des FC Schalke 04 in den Frankfurter Strafraum ein, Gegenspieler Martin Hinteregger kam mit seiner Grätsche zu spät. Obwohl der Verteidiger seine Beine noch einzog, traf er Matondo minimal am linken Fuß.

FC Schalke 04: Rabbi Matondo lässt sich nicht fallen und sorgt für Diskussionen

Matondo kämpfte ums Gleichgewicht, sucht den Abschluss und vergab. Amazon-Experte und Ex-S04-Coach Mirko Slomka war sich schnell sicher: „Wenn Rabbi da auf Elfmeter geht, dann pfeift der Schiedsrichter mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.“

Diese Szene löst beim FC Schalke 04 Diskussionen aus: Hätte Rabbi Matondo (r.) einen Elfmeter rausholen sollen? Foto: imago images / Poolfoto

Hätte Rabbi Matondo sich fallen lassen sollen? Eine alte Definitions-Debatte um Cleverness und Unsportlichkeit frischte durch diese Szene bei den Schalke-Fans wieder auf.

Im Netz entbrannte sofort eine hitzige Diskussion. Ist der 19-jährige Waliser einfach noch nicht abgezockt genug oder gebührt ihm Lob für seine Fairness?

Einige Reaktionen:

Matondo ist zu ehrlich.

Unabhängig von der Situation finde ich es schade, dass es „bestraft“ wird, wenn man sich nicht fallen lässt.

Unsere Jungs sind einfach zu fair. Wäre Matondo abgezockter, nimmt er den Elfer.

Joa. Matondo ist aus dem Tritt gekommen, aber ganz ehrlich: Ich mag es, wenn Spieler versuchen weiterzuspielen.

Grade deshalb sollte man einen Elfmeter geben, wenn aus dem versuchten Abschluss kein Tor wird. Wie bei der Vorteilsregel.

Lass dich fallen, Rabbi!

Respekt für Matondo!

Es ist so geil, dass man sich fallen lassen muss, um den Elfer zu bekommen. Wenn man ins Straucheln kommt und aus der großen Torchance nichts mehr machen kann, ist alles fair.

