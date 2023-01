FC Schalke 04: Vor Frankfurt-Spiel – Schrecksekunde im S04-Training

Die Vorbereitung beim FC Schalke 04 ist beendet, der Fokus richtet sich nun auf den Pflichtspielauftakt. Und direkt vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (21. Januar) gibt es große Sorgen bei den Königsblauen.

Marius Bülter musste am Mittwoch (18. Januar) humpelnd das Training des FC Schalke 04 abbrechen. Droht der Offensivspieler jetzt auszufallen?

FC Schalke 04: Bülter bricht Training ab

Die erste Saisonhälfte war nicht gut. Der FC Schalke 04 ist nach 15. Spieltagen Schlusslicht der Fußball-Bundesliga. Der erneute Abstieg droht. In der Winter-Vorbereitung wollte Cheftrainer Thomas Reis die Mannschaft optimal vorbereiten, um den Klassenerhalt zu schaffen. Allerdings kamen die Königsblauen mit vielen Verletzten aus dem Trainingslager zurück.

Immerhin sind mit Rodrigo Zalazar und Leo Greiml zwei Profis wieder im Training, dafür gibt es vor der Eintracht-Partie nun große Sorgen. Marius Bülter musste am Mittwoch das Training abbrechen. Der 29-Jährige bekam kurz vor dem Ende der Einheit einen Schlag ab.

Marius Bülter (l.) musste das S04-Training nach einem Schlag abbrechen. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Anschließend konnte Bülter das Training nicht mehr fortsetzen und humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Trainingsplatz. Es soll sich wohl um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt haben.

Ohne Bülter gegen Frankfurt?

Noch ist nicht klar, ob der Star des Tabellenletzten beim Auswärtsspiel in Frankfurt am Start sein wird. Ähnlich sieht es bei Dominick Drexler aus, der aktuell wegen einer Corona-Erkrankung fehlt und Marcin Kaminski, der ebenfalls wegen einer Erkältung nicht am Training teilnehmen konnte.

Mehr News für dich:

Die aktuelle Ausfallliste des FC Schalke 04 ist ohnehin schon lang: Sebastian Polter (Kreuzbandverletzung), Niklas Tauer (Muskelfaserriss), Alex Kral (Bandscheibenvorfall), Sepp van den Berg (Bänderriss), Justin Heekeren (Kreuzbandriss) sind die Langzeitverletzten. Zalazar und Greiml sollen langsam herangeführt werden. Die Partie gegen Frankfurt kommt für beide Stars aber zu früh.