FC Schalke 04: Offiziell! S04-Juwel trifft zukunftsweisende Entscheidung

Wenn sie sich die Karrieren von Leroy Sane, Manuel Neuer oder Mesut Özil anschauen, dann träumen auch die Talente des FC Schalke 04 davon, eines Tages zu absoluten Top-Stars zu werden.

Ein vielversprechender Spieler für die Zukunft ist Edion Gashi aus der U19 des FC Schalke 04. Der Youngster sorgt mit seinen 17 Jahren für mächtig Aufregung und hat jetzt eine wichtige Entscheidung getroffen.

FC Schalke 04: Talent trifft Entscheidung

Erst im März hatte das Juwel seine Karriere beim FC Schalke 04 um zwei weitere Jahre verlängert. Die Königsblauen und vor allem Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, freuten sich über die Vertragsverlängerung des offensiven Mittelfeldspielers.

Rund ein halbes Jahr später gibt es erneut aufregende Neuigkeiten um Edion Gashi. Wie der kosovarische Verband verkündet hat, hat sich der 17-Jährige dazu entschieden, in Zukunft für Kosovo aufzulaufen. Gashi hat neben dem kosovarischen Pass auch die deutsche Staatsangehörigkeit.

Adil Maliqi, U19-Trainer von Kosovo, habe Gashis Leistungen lange verfolgt und nach einem Gespräch in Deutschland ihn überzeugen können, für die kosovarische Jugend-Nationalmannschaft aufzulaufen.

Gashi läuft für Kosovo auf

Über die Entscheidung des Talents vom FC Schalke 04 freut man sich in Kosovo sehr. „Edion Gashi ist ein vielversprechendes Talent, der sein Können in den Jugendmannschaften des Kosovo unter Beweis stellen soll“, heißt es vom kosovarischen Verband.

Schalke-Talent Edion Gashi hat sich für Kosovo entschieden. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Damit belohnt sich Gashi für seine glänzenden Leistungen bei den Jugendmannschaften der Königsblauen. Während er in der U17 aufblühte, hat er es aktuell bei der U19 unter Trainer-Legende Norbert Elgert nicht so einfach. In der laufenden Saison kommt das Juwel zwar auf sechs Einsätze, erzielte allerdings bislang nur ein Tor.

Dennoch gilt er sowohl bei den Schalkern als auch in Kosovo als großes Talent für die Zukunft. Schließlich möchte auch er eine große Karriere wie Özil, Sane und Co. hinlegen.