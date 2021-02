FC Schalke 04: HIER gehört S04 auf einmal zu den besten Teams Europas!

In der Bundesliga wird es immer düsterer für den FC Schalke 04. Der Verein taumelt dem Abstieg immer weiter entgegen.

Doch während im Fußball beim FC Schalke 04 derzeit wenig Positives zusammenkommt, läuft es in einem anderen Bereich deutlich besser. Dort gehören die Knappen zu einem der erfolgreichsten Klubs Europas.

FC Schalke 04: Schalke greift im E-Sport an

Wer an Schalke 04 denkt, der denkt unweigerlich an die Fußballprofis und ihre derzeitige Lage. Mit nur einem Sieg liegen die Königsblauen aktuell auf dem letzten Platz und drohen den Anschluss an sämtliche Abstiegskonkurrenten direkt zu verlieren.

Dass der Verein allerdings auch erfolgreich sein kann, zeigt sich nun in einer anderen Sparte. Seit 2016 engagieren sich die Königsblauen bereits im E-Sport. In Videospieltitel wie „FIFA“ oder dem beliebten Spiel „League of Legends“ unterhält S04 eigene Mannschaften.

Bei „League of Legends“ gehören die Knappen aktuell sogar zu den erfolgreichsten Teams in Europa! Nach den ersten drei Wochen steht Schalke in der heimischen LEC (League of Legends European Championship) mit fünf Siegen und zwei Niederlagen auf dem zweiten Platz. Dabei gab es unter anderem Siege gegen Serienmeister „G2 Esports“ und Tabellenführer „Rogue“ zu feiern.

Das steckt hinter League of Legends:

League of Legends ist ein Spiel aus dem Genre „Multiplayer Online Battle Arena (MOBA)

Zwei Teams mit jeweils fünf Spielern treten gegeneinander an, um die Basis des gegnerischen Teams einzunehmen

League of Legends ist einer der größten E-Sport-Titel der Welt

Die europäische Liga LEC existiert in ihrer jetzigen Form seit 2019

Schalke 04 gründete bereits 2016 eine eigene Mannschaft und trat in unterschiedlichen Turnieren an

Aktuell hätte das fünfköpfige Team Schalkes damit einen Platz in den Playoffs sicher. Es wäre ein großer Schritt, um den Traum von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft, die jährlich ausgetragen wird, wahr zu machen. Denn obwohl Schalke nun schon seit fünf Jahren in der Szene aktiv ist, gelang dieser Erfolg bisher nicht.

Schalke 04: E-Sport-Team als Inspiration für die Fußballprofis?

Dabei hatte sich der aktuelle Erfolg nicht zwingend angebahnt. Im vergangenen Sommer gehörte Schalke 04 lange Zeit zu den schwächsten Teams der europäischen Liga. Damals startete man mit acht Niederlagen aus acht Spielen und war abgeschlagen Letzter.

Mit einer unglaublichen Siegesserie schaffte Schalke jedoch das Undenkbare und qualifizierte sich am Ende für die Playoffs. Ein großer Erfolg, der vom Verein und den Fans als „Miracle Run“ gefeiert wurde.

Ein Erfolg, der auch als Inspiration für die Fußballmannschaft, das Ruder trotz scheinbar aussichtsloser Lage noch herumzureißen, dienen könnte. (mh)