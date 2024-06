FC Schalke 04: Not auf Sturm-Position – wagt der S04 eine irre Rückholaktion?

Simon Terodde beendet seine Karriere, Keke Topp wechselt zu Werder Bremen, Sebastian Polter soll gehen und Kenan Karaman steht ebenfalls vor einem Abgang. Bryan Lasme würde als einziger Angreifer bleiben. Der FC Schalke 04 steht aktuell vor einem großen Sturm-Problem.

Für diese Position werden sicherlich noch einige Spieler kommen müssen. Ob der FC Schalke 04 vielleicht auch an einen ehemaligen Profi denkt? Der Stürmer zeigte in den vergangenen Jahren immer wieder starke Leistungen. Sollte es zu einer Rückholaktion kommen, wäre dies mehr als nur spektakulär.

FC Schalke 04: Not auf der Stürmer-Position

Die Euphorie, die bei den Fans des FC Schalke 04 nach dem Saisonende herrschte, ist so gut wie weg. Angefangen hat es mit dem Abgang von Torhüter Marius Müller (VfL Wolfsburg). Dann folgten Gerüchte um einen Abgang von Kenan Karaman, während zwei Top-Talente nun offiziell weg sind: Assan Ouedraogo (RB Leipzig) und Keke Topp (Werder Bremen).

Auch interessant: FC Schalke 04 macht Topp-Abgang offiziell! Wilmots-Aussagen lassen tief blicken

Vor allem für die Stürmer-Position wäre es bitter, wenn auch Karaman sich für einen Abschied entscheiden sollte. Denn dann wäre, nach aktuellem Stand, nur noch Bryan Lasme für die Offensive einsetzbar. Simon Terodde hat bekanntlich seine Karriere beendet und mit Sebastian Polter wird nicht für die kommende Saison geplant.

Also muss auf dieser Position Verstärkung her. Nicht etwa nur einer oder zwei: Drei Stürmer müssen Sportdirektor Marc Wilmots und Kaderplaner Ben Manga definitiv präsentieren, ansonsten wird es für Cheftrainer Karel Geraerts problematisch.

Holt S04 Donis Avdijaj zurück?

Eine Möglichkeit wäre Donis Avdijaj. Der FC Schalke 04 kennt den Kosovo-Albaner bestens. Bei den Königsblauen galt er als einer der größten Talente, hatte in jungen Jahren schon eine Ausstiegsklausel von 45 Millionen Euro! In der U17 der Knappen schoss er in einer Spielzeit 44 Tore, stellte damit einen Rekord auf, der erst 2019 von Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) gebrochen wurde.

Ex-Schalker Donis Avdijaj ist in Österreich unter Vertrag. Foto: IMAGO/GEPA pictures

Doch der Angreifer konnte bei den Profis nicht überzeugen, wurde 2018 endgültig abgegeben. Bei seinen weiteren Stationen konnte Avdijaj nie richtig glücklich werden. Erst beim TSV Hartberg in Österreich gelang ihm der langersehnte Durchbruch. Dort konnte er auch in der abgelaufenen Saison abliefern. Zwölf Tore und sechs Vorlagen stehen ihm zu Buche. Kein Wunder, dass es jetzt auch Interessenten für den mittlerweile 27-Jährigen gibt.

Mehr Nachrichten für dich:

Ob auch der FC Schalke 04 dazugehört? Die Königsblauen brauchen schließlich einen Stürmer. Avdijaj ist jetzt erfahrener, reifer und torgefährlicher. Da er in Hartberg aber noch einen Vertrag bis 2025 hat, wäre eine Ablöse fällig. Zuletzt wurde Avdijaj auch mit Dynamo Dresden in Verbindung gebracht. Sollte S04 also tatsächlich an einer Rückholaktion interessiert sein, müssten sich Ben Manga und Co. beeilen.