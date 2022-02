In der Saison 1996/97 feierte Schalke 04 den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte. Wir werfen einen Blick zurück auf den Weg zum großen UEFA-Cup-Triumph.

Schalke-Fan Dominik ist schwer erkrankt – Familie mit dringender Bitte an S04-Anhänger

Dass der FC Schalke 04 für viele Fans mehr als nur ein Verein ist, zeigt sich außerhalb des Stadions immer wieder durch besondere Aktionen. So helfen sich die Anhänger regelmäßig untereinander.

Wie auch in dem Fall des 26-jährigen Schalke-Fan Dominik, der an Blutkrebs erkrankt ist. Seine Familie hat jetzt eine dringende Bitte an alle S04-Anhänger.

Schalke-Fan Dominik an Blutkrebs erkrankt – Familie suchen Stammzellenspender

Dominik ist eigentlich topfit, geht regelmäßig ins Fitnessstudio und ist aktiver Fußballschiedsrichter im Kreis Bochum. Bei einer routinemäßigen Arbeitsschutzuntersuchung stellten die Ärzte dann plötzlich schlechte Blutwerte fest. Umso schockierender war dann die Diagnose, die er Anfang des Jahres bekam: Mit gerade einmal 26 Jahren erkrankte der Schalke-Fan an Blutkrebs.

Das ist Blutkrebs:

Blutkrebs ist ein Sammelbegriff für verschieden Erkrankungen des blutbildenden Systems

Verschiedene Arten von Blutkrebs sind Leukämie, Lymphome oder Myelome

In Deutschland erhält alle 12 Minuten ein Mensch die Diagnose Blutkrebs

Oft hilft den Patienten nur eine lebensrettende Stammzellenspende, um gesund zu werden

Als die Diagnose festgestellt wurde, brach für die Familie eine Welt zusammen. „Es war beschissen, gar keine Frage“, erzählt sein Stiefvater Gerd im Gespräch mit DER WESTEN.

Dominik ist leidenschaftlicher Fan des FC Schalke 04 und leider schwer erkrankt. Foto: privat

„Dominik liegt aktuell im Krankenhaus und ist im Moment nicht zu Hundertprozent ansprechbar. Er war gestern in der Uni Essen und hat dort eine Voruntersuchung gemacht für die Stammzelltransplantation, wenn er denn einen Spender findet. Es ist gerade alles sehr anstrengend für ihn. Er hat die Chemo hinter sich. Das ist gerade alles etwas doof.“

Warten auf Rückruf vom FC Schalke 04

Gemeinsam mit der „DKMS“ (ehemals: Deutsche Knochenmarkspenderdatei) sucht seine Familie jetzt nach Stammzellenspendern. Denn nur eine solche Spende kann sein Leben retten. Seit Donnerstag (3. Februar) läuft die „DKMS“-Aktion. Die Familie hofft auf jede Hilfe – auch auf die des FC Schalke 04. „Wir haben sofort Schalke angeschrieben, weil Dominik leidenschaftlicher Fan ist und seit Jahren auf viele Spiele geht“, so Gerd. Doch leider kam die Anfrage zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Vergangene Woche gab es die Meldung, dass wieder mehr Zuschauer in die Stadien zugelassen werden und auch der FC Schalke 04 musste sich sofort darauf vorbereiten. „Der Klub musste sich dann darauf konzentrieren. Man habe uns aber gesagt, dass sie sich noch bei uns melden wollen. Bislang kam aber leider noch nichts“, sagt Gerd gegenüber DER WESTEN.

Von Dominiks Schicksal haben viele Fans des FC Schalke 04 mitbekommen und in den sozialen Netzwerken geholfen. Foto: privat

Dennoch machte die Familie auf den sozialen Netzwerken auf Dominik und seine Krankheit aufmerksam. Ein Schicksal, welches viele in der königsblauen Fangemeinde nicht kalt lässt. Vielfach teilten Schalke-Anhänger den Hilferuf in Instagram-Storys oder verbreiteten ihn auf Twitter, um noch mehr Menschen auf das Schicksal Dominiks aufmerksam zu machen und einen passenden Spender zu finden. Wer sich als potenzieller Stammzellenspender für Dominik registrieren lassen will, kann dies bei der „DKMS“ tun >>>

FC Schalke 04: Erst- und Zweitligateams gemeinsam gegen Blutkrebs

In den vergangenen Jahren hatten sich 22 Erst- und Zweitligateams, darunter auch der S04, immer wieder zusammengetan, um ein gemeinsames Zeichen für den Kampf gegen Blutkrebs zu setzen. In einer gemeinsamen Videobotschaft riefen sie vergangene Saison dazu auf, sich als Spender registrieren zu lassen.