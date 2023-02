FC Schalke 04: Star mit emotionalen Worten – „Du bekommst eine Gänsehaut“

Dank des 2:1-Erfolges gegen den VfB Stuttgart kann der FC Schalke 04 durchaus mit einer gewissen Portion Selbstbewusstsein in die neue Trainingswoche starten. Durch den Sieg ist der S04 wieder an den Nicht-Abstiegsplätzen dran, der Rückstand zu Platz 14 beträgt nur noch vier Punkte. Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt sind am vergangenen Samstag definitiv gestiegen.

Bevor es für den FC Schalke 04 am kommenden Wochenende (Samstag, 15:30 Uhr) an der Castroper Straße gegen den VfL Bochum zum nächsten wichtigen Abstiegsduell kommt, spricht ein Spieler von Königsblau über die besonderen Gefühle nach dem Sieg gegen die Stuttgarter.

FC Schalke 04: Emotionen pur nach Abpfiff

Als Schiedsrichter Deniz Aytekin gegen 20:25 Uhr die Partie gegen die Schwaben beendete, explodierte die Veltins Arena regelrecht. Ganz Schalke jubelte über den wichtigen Dreier im Abstiegskracher gegen Stuttgart. Schon während des Spiels war die Stimmung auf Schalke grandios, die Fans wollten ihre Mannschaft mit aller Macht zum Sieg schreien. Mit Erfolg. Umso größer war die Freude nach dem Spiel. Als die Spieler vor der Nordkurve feierten, kamen ganz große Gefühle bei dem ein oder anderen hervor.

Einer der vielen Matchwinner des Abends war Dominick Drexler. Der Mittelfeldspieler, der aufgrund der Personalsorgen auf dem rechten Flügel spielte, köpfte S04 nach einer Flanke von Michael Frey mit 1:0 in Führung. Anfang der Woche erklärte der gebürtige Bonner, was in ihm vorging, als er mit seinen Teamkollegen vor der Nordkurve feierte: „Du bekommst eine Gänsehaut, wenn du eingepeitscht wirst für die nächsten beiden Spiele. Das ist eine Belohnung für 90 Minuten Kampf.“

Mit Blick auf die kommenden Wochen zeigt er sich angesichts der jüngsten Leistungen durchaus selbstbewusst. „Jetzt haben wir zwei Revierduelle vor der Brust. Wir nehmen den Sieg mit und versuchen alles, um uns da unten herauszuarbeiten.“ Am Samstag geht es für den S04 an der Castroper Straße gegen den VfL Bochum, ehe am Wochenende danach der BVB zum großen Revierderby nach Gelsenkirchen kommt.

Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft enorm

Nach der 1:6-Klatsche gegen RB Leipzig zum Hinrunden-Abschluss wurde der S04 eigentlich schon abgeschrieben, jetzt ist Blau-Weiß wieder mitten drin im Kampf um den Klassenerhalt. Sieben Punkte aus den letzten fünf Spielen, in der Rückrunde noch ungeschlagen. Diese Statistiken konnte man nach der Hinrunde nicht unbedingt erwarten. Jetzt kann der S04 mit Fug und Recht behaupten, sich dank guter Leistungen in eine deutliche bessere Ausgangsposition gebracht zu haben.

Das ist auch dem bedingungslosen Support der S04-Anhänger verdanken. Trotz einer teilweise desaströsen Hinrunde unterstützen die Fans ihre Mannschaft bei jedem Spiel in großer Zahl. Ein starkes Signal, das die Spieler spürten und mit dem Sieg gegen den VfB Stuttgart zurückzahlen konnten.

Zusammen mit den Fans möchte die Mannschaft von Thomas Reis die nächsten Schritte Richtung Klassenerhalt gehen. Gewinnt der S04 auch gegen Bochum, dürfte es für Drexler und Co. erneut zu großen Emotionen kommen. Im Revierderby dürfte die Stimmung im Stadion auch so schon überkochen.