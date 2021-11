FC Schalke 04: Bekenntnis zu Grammozis! Fans fallen vom Glauben ab – „Nicht sein Ernst, oder?“

Der FC Schalke 04 kassiert gegen den SV Darmstadt 98 die dritte Pleite nacheinander. Am 13. Spieltag verliert S04 in der Veltins Arena verdient mit 2:4 gegen die Lillien.

Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten war Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis in die Kritik geraten. Nach der Darmstadt-Pleite wird die Luft immer dünner. Doch der Trainer erhält Rückendeckung vom Verein – zum Unmut der Fans.

FC Schalke 04: Bekenntnis zu Grammozis!

Das war wieder nichts. Gegen Darmstadt präsentierte sich Schalke erneut harmlos und schlecht. Lediglich über Standard-Situationen kam ein Hauch von Tor-Gefahr auf.

FC Schalke 04 – SV Darmstadt 98 2:4 (1:2)

Tore: 1:0 Eigentor Lucas Pfeiffer (8.), 1:1 Tietz (12.), 1:2 Honsak (23.), 1:3 Tietz (63.), 2:3 Pieringer (89.), 2:4 Goller (90.)

Und Torjäger Simon Terodde? Der Angreifer rutschte tief in die Knipser-Krise, ist jetzt schon 383 Zweitliga-Minuten ohne Treffer. Viele S04-Fans sind in Sorge, dass es mit solchen Leistungen künftig nichts wird mit dem direkten Aufstieg. Die Rufe nach einer Trainer-Entlassung werden immer gewaltiger.

Und was sagt Rouven Schröder? Der zeigt ein klares Bekenntnis zu Grammozis. Auf die Frage, ob es eine Trainer-Diskussion gibt, antwortet der Sportdirektor klipp und klar: „Nein.“

FC Schalke 04: Rouven Schröder stärkt Dimitrios Grammozis den Rücken. Foto: imago images/Team 2

S04-Fans flippen aus

Mit so einer Antwort haben viele S04-Fans nicht gerechnet. Besonders jetzt zur Länderspielpause wäre ein Trainerwechsel die logische Entscheidung gewesen, darauf hofften auch viele königsblaue Anhänger. Doch Schröder enttäuscht sie: „Wir werden jetzt in der Länderspielpause die Dinge aufbereiten und werden die Zeit nutzen, um diese Fehler, die heute passiert sind, künftig zu vermeiden“, sagte der Sportdirektor nach dem Spiel gegenüber „Sky“.

In den sozialen Netzwerken kritisieren viele königsblaue Anhänger, dass Schröder es nicht einmal in Betracht zieht, über eine Trainerentlassung nachzudenken. „Dachte wirklich, Schröder peilt, was da gerade schief läuft. Anscheinend nicht. Das ist mit der Länderspielpause nach Düsseldorf die zweite Möglichkeit, einen neuen Trainer zu installieren. Stattdessen verlieren wir weiter Zeit. In Bremen, dann Sandhausen, St. Pauli und FC Nürnberg“, schreibt ein S04-Fan auf Twitter.

Dachte wirklich, Schröder peilt, was da grade schief läuft. Anscheinend nicht. Das ist mit der Länderspielpause nach Düsseldorf die zweite Möglichkeit einen neuen Trainer zu installieren. Stattdessen verlieren wir weiter Zeit. In Bremen, dann Sandhausen Pauli u. FCN. Klasse #S04 — elmaestro (@Dallotelli) November 7, 2021

Weitere Reaktionen der S04-Fans:

„Ja perfekt, zerstört Schalke ruhig weiter mit euer Antifussball-Philospohie.“

„Es wird keine Trainerdiskussion geben? Nicht sein Ernst, oder?“

„Mal wieder derselbe Mist.“

„So verschenkt man den Aufstieg.“

„Kann ich nicht nachvollziehen.“

„So ein Trümmerhaufen.“

Die Reaktionen vieler königsblauer Anhänger zeigen deutlich, dass man mit dem Bekenntnis zu Grammozis nicht einverstanden ist. Die Sorge, dass durch weitere schlechte Leistungen, der Aufstieg in Gefahr gerät, sind definitiv berechtigt. Es wird sich also in den nächsten Spielen zeigen, ob die Entscheidung richtig war.

FC Schalke 04: Profi nach Niederlage am Boden zerstört

