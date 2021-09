FC Schalke 04: Fans sind erstaunt über DIESE Grammozis-Entscheidung – „Ich versteh ihn einfach nicht“

Beim FC Schalke 04 sind aktuell vier Spieler aus dem Kader international im Einsatz. Zuvor waren es noch fünf, bis ein Neuzugang aufgrund einer Verletzung die Länderspielreise abgebrochen hat und zurück nach Deutschland gereist ist (DER WESTEN berichtete).

Dass der Trainingsbetrieb dann auch ohne diese vier Profis weitergeht, ist selbstverständlich. Was aber nicht so selbstverständlich ist, ist eine Entscheidung von Cheftrainer Dimitrios Grammozis, die die Fans des FC Schalke 04 nicht nachvollziehen können.

FC Schalke 04: Entscheidung sorgt bei Fans für Verwunderung

Der S04 hat für die kommende Woche den Trainingsplan veröffentlicht. Was besonders auffällt, ist, dass die Profis am Montag und Donnerstag trainingsfrei haben.

In der aktuellen Länderspielpause wären das dann insgesamt sechs freie Tage.

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis verwundert die S04-Fans mit einer Entscheidung. Foto: IMAGO / Sven Simon

Neben den Trainingseinheiten testeten die Königsblauen am Donnerstag gegen den belgischen Erstliga-Zweiten KAS Eupen. Die Elf von Grammozis unterlag am Ende deutlich mit 1:5 (0:4) gegen die Belgier.

„Ich versteh ihn einfach nicht“

Die vielen freien Tage sorgen bei den Anhängern für Verwunderung. Noch nach dem Regensburg-Spiel sagte Grammozis, dass man die Länderspielpause dafür nutzen werde, um Abläufe zu trainieren und besser kennenzulernen.

Auch die Fitness sollte weiter aufgebaut werden, die vor allem bei einigen Neuzugängen nach einer Sommerpause fehlte. Ein S04-Fan schreibt auf Twitter: „Und ich dachte, wir hätten in der Vergangenheit so komisch gewechselt, weil so viele Spieler konditionell noch nicht so weit sind..?“

Ein anderer schreibt: „Ich verstehe Grammozis einfach nicht.“

„Sechs freie Trainingstage in ein einhalb Wochen. So viel hatte ich nicht mal in der C-Jugend in der Bezirksliga.“

„Unfassbar, wie unprofessionell Grammozis ist.“

„Das kannst du wirklich keinem erzählen. Er erzählt uns was von ,riesen Fortschritte' nach der Länderspielpause und stattdessen können die Spieler eine Woche Eierschaukeln. Werden gegen Paderborn nach 60 Minuten wieder platt sein.“

„Das verstehe ich nicht. Gerade in der neu zusammengestellten Mannschaft wäre es wichtig, neben dem fußballerischen auch den Teamgeist zu stärken.“

Ob sich die vielen freien Tage rächen werden, genau wie die S04-Fans prophezeien? Am Sonntag (12. September) gastiert der FC Schalke 04 dann beim SC Paderborn.