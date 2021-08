FC Schalke 04: Aussage von Coach Grammozis bringt Fans auf die Palme – „Hab echt kein Bock mehr“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Nach der 1:4-Niederlage gegen Jahn Regensburg zeigten sich die Fans des FC Schalke 04 sehr besonders verärgert und hatten auch eine klare Forderung (DER WESTEN berichtete).

Nun sorgte Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf für verärgerte Anhänger.

FC Schalke 04: Aussage von S04-Coach Grammozis bringt Fans auf die Palme

Auf die Frage, wie die Analyse nach der Regensburg-Partie ausfiel, spricht der Deutsch-Grieche nur die Defensivarbeit und die Standardsituationen an.

Zur der Analyse zum Spiel mit dem Ball, äußert sich Grammozis nicht. Vielen Fans sind verärgert darüber, dass beim S04 seit dem ersten Spieltag im Spiel nach vorne überhaupt nichts läuft.

„Ich finde es halt sehr erschreckend, wie er sich bei der Analyse nur um das Defensivspiel kümmert und nichts zu der Offensive sagt. Ich hab echt kein Bock mehr auf diesen Müll-Fußball. Eine Offensividee wäre einfach mal schön“, schreibt ein Fan auf Twitter.

FC Schalke 04: „Hatten bisher nur Kackspiele“

Ein anderer findet, dass „Grammozis nicht mehr tragbar ist.“ Die Rufe nach einem Trainerwechsel werden bei vielen königsblauen Anhängern immer lauter.

Grammozis spricht in der Analyse nur die Defensivarbeit und die Standardsituationen an. Wo ist die Analyse zum Spiel mit dem Ball??? #S04 — elmaestro (@Dallotelli) August 26, 2021

„Wir hatten bisher nur Kackspiele, wenn man ehrlich ist. Es nur auf Regensburg zu beziehen, ist für mich schon wieder eine falsche Analyse und Herangehensweise“, kommentiert ein anderer Fan.

In einer Sache sind sich aber alle einig. „Bei der Ausarbeitung des Spiels sind klare Worte gefallen und diese klaren Worte sind sowohl von unserer Seite, aber auch von den Spielern gefallen. Sie haben ebenfalls gesagt, dass es nicht gut genug war, was wir gezeigt haben“, so Grammozis auf der Pressekonferenz.

Ob die Mannschaft am Samstag (28. August) gegen Fortuna Düsseldorf anders auftreten wird? Eine weitere Niederlage darf sich der S04-Coach nicht erlauben, sonst wird es auf der Trainerbank zu eng für ihn...