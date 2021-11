FC Schalke 04: Grammozis verrät pikantes Detail – auf SIE hat das große Auswirkung

Drei Niederlagen in Serie und jede Menge Kritik an Coach Dimitrios Grammozis – mit diesem Stand geht der FC Schalke 04 in die letzte Länderspielpause des Jahres.

Einmal mehr wird nach der Pleite des FC Schalke 04 gegen SV Darmstadt über die Taktik und die Aufstellung des Cheftrainers diskutiert. Grammozis selbst verriet nach dem Spiel ein pikantes Detail, bei dem zwei seiner Spieler ganz genau hinhören dürften.

FC Schalke 04: Grammozis mit klarer Ansage an seinen Kapitän

Wochenlang hatten die Knappen ihren Kapitän Danny Latza vermisst. Zum Saisonauftakt hatte er sich gegen den Hamburger SV verletzt, nun kann er endlich wieder von Beginn an auf dem Feld stehen. Allerdings sah auch der ehemalige Mainzer gegen Darmstadt nicht gut aus, insbesondere beim 1:2, als er einen schlimmen Fehlpass spielte.

Danny Latza ist bei Grammozis unumstritten. Foto: imago images/Ulrich Hufnagel

Auf der Pressekonferenz nach Abpfiff eröffnete Grammozis, dass Latza gespielt habe, obwohl er noch immer nicht völlig fit ist. „Es ist klar, dass der Danny noch nicht bei 100 Prozent ist nach seiner langen Verletzung“, verriet er auf Nachfrage der anwesenden Journalisten.

+++ FC Schalke 04: Bei DIESEM Thema wird Schröder deutlich – „War keine Option für uns“ +++

Außerdem stellt er unmissverständlich klar: „Er ist unser Kapitän. Ich bin der Meinung, wenn unser Kapitän fit ist oder zumindest über 60 bis 70 Minuten fit sein kann, dann spielt er auch bei mir“, gibt Grammozis Latza eine Garantie.

FC Schalke 04: Grammozis-Garantie hat Auswirkung auf zwei weitere Spieler

Im Klartext bedeutet das, dass Latza in Zukunft auch dann von Beginn an ran darf, wenn er nicht bei voller Leistung ist. Eine Nachricht, die für seine Teamkollegen Dominick Drexler und Rodrigo Zalazar ein kleiner Schlag sein dürfte. Denn aus dem Dreikampf im Mittelfeld ist damit ein Zweikampf um die Position neben Latza geworden.

Unabhängig von Latza müssen die beiden ab sofort um ihren Platz kämpfen. Gegen Darmstadt zog Zalazar den Kürzeren. Dabei zeigte der Uruguayer nach seiner Einwechslung in der 62. Minute, dass er dem Schalker Spiel vermutlich sehr viel besser von Anfang an getan hätte.

--------------------------------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Bekenntnis zu Grammozis! Fans fassungslos – „Nicht sein Ernst, oder?“

FC Schalke 04: Bittere Tränen nach Darmstadt-Pleite! S04-Star am Boden zerstört

FC Schalke 04: Fans außer sich, als sie DAS sehen – „Bin da so stolz drauf“

---------------------------------------

Über seine Entscheidung bei der Aufstellung wollte Grammozis trotzdem nicht diskutieren. „Wenn man verliert, kann man sagen, hätten wir ihn [Zalazar, Anm. d. Red.] heute mal aufgestellt. Davon bin ich aber kein Freund, weil die anderen Jungs das teilweise gut gemacht haben.“ (mh)